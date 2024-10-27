　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

心情文字也能找歌！KKBOX推出「AI歌單」　用大數據探索新音樂

▲KKBOX推出「AI歌單」全新功能，為台灣市場首個導入AI功能的音樂串流平台。（圖／KKBOX提供）

記者楊絡懸／台北報導

AI也能幫忙推個人化歌單！多媒體科技集團「科科科技」（KKCompany Technologies）旗下音樂串流品牌KKBOX，結合集團多年累積的創新AI科技，推出「AI歌單」全新功能，成為台灣市場首個導入AI功能的音樂串流平台。

KKBOX指出，用戶只需輸入符合目前情境或心情的文字，AI都能依據聆聽行為、曲風搭配、情境選曲等元素判斷，量身打造專屬的個性化歌單。不論是想快速找到貼近當下心情的音樂，或是探索新的音樂曲風，AI歌單都能提供驚喜的音樂探索體驗。

事實上，KKBOX自2005年創立以來，除了建立破億首的音樂曲庫，也不斷鼓勵用戶探索音樂，提供豐富有趣的聆聽體驗，幫助用戶在歌海中與喜愛的旋律相遇。舉例來說，KKBOX「為你打造」的個人化頁面，依據用戶的聆聽行為推薦歌單，如「因為你常聽」、「你的藝人之選」、「挖掘新歌」、「隨機專屬推薦」、「每日合輯」等個性化功能皆長期深受用戶喜愛。

▲用戶只需輸入符合目前情境或心情的文字，無論以何種描述方式，AI都能量身打造專屬的個性化歌單。（圖／KKBOX提供）

KKBOX表示，持續激發用戶主動探索，突破音樂聆聽的框架，運用AI技術結合音樂推薦系統，並融合專業編輯團隊累積20年的選歌功力，調教訓練後打造出獨特的「AI歌單」功能，用戶於KKBOX App「為你打造」頁面點擊AI歌單功能（桌機版位於工具列），輸入一段簡單的指令或情境描述文字，用各種方式形容當下想聽的音樂。

例如，AI歌單功能上線後，KKBOX觀察用戶的使用狀況，其中有許多與「颱風天」情境相關的有趣指令，包含「來張舒壓歌單讓我控制想打小孩的衝動」、「外面風雨交加，請給我一些安撫小貓的歌曲」、「颱風假在家吃太多，需要燃脂歌單拯救我的體重」等描述。

透過這些有趣且符合心境的文字，AI歌單功能即可推薦對應情境的建議歌單，讓用戶輕鬆聆聽與隨手收藏；此功能不僅幫助用戶進一步拓展在平台中的音樂聆聽範圍，發掘過往從未嘗試的音樂風格或隱藏歌手，也能夠重溫當年的經典歌曲，使音樂體驗更加多元。

KKBOX指出，新推出的「AI歌單」功能，目前為Beta版本，邀請全民一起搶先瘋測體驗，AI將會在學習調教的過程中持續進化，能夠深入洞察用戶喜好，進而挑選出合適的歌曲推薦。新功能的推出，也展現KKBOX多年來對音樂聆聽的熱忱及科技應用的推動，放大音樂探索的樂趣，讓用戶更能享受音樂串流服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
康芮颱風路徑「紅框掃北台」　下周3天挾季風雨彈轟2地
華為白手套抓到了？台積電切斷供貨　「可疑客戶」遭爆料曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

心情文字也能找歌！KKBOX推出「AI歌單」　用大數據探索新音樂

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

反骨揭一番賞詐騙獲獎　孫生：不要再作弊囉！

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

《黑白大廚》三星遭白種元虧：沒人情味　澄清無視評審「後面的話剪掉了」

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

博恩靠「臺海戰爭」獲獎　感謝中國：好害怕兩岸和平XD

心情文字也能找歌！KKBOX推出「AI歌單」　用大數據探索新音樂

菲律賓：熱帶風暴潭美至少釀85死　多地仍斷聯

威力彩上看6.3億！6面相易中大獎　1部位越大越發財

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

5款Rosé同款太陽眼鏡！帶貨女神一戴就完售　最愛第3支修臉效果強大

連每月8000都不給身障父告兒女　歹命母揭殘暴面目打臉

台中廣三SOGO爆掏空18.9億　發特別股反悔不收回

優人神鼓遭火襲「排練場付之一炬」　創辦人劉若瑀：走回30年前初心

萬聖節變裝扮鬼3大禁忌！　命理師警告「引鬼上身」

高雄萬聖節8萬人擠爆凹子底公園　1事險釀「台版梨泰院」

築間進軍日本拚2年開6家　明年積極布局台灣韓式餐飲市場

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

3C家電熱門新聞

KKBOX推出「AI歌單」　用大數據探索新音樂

iPhone 16 十天賣破14萬隻

Galaxy AI繁中版10月底上線

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

9月份暢銷手機Top20出爐

3C達人5招教你破解山寨AirPods

FB上互搜就變...「建議好友」？

Nothing 耳掛耳機Ear (open)登場

茶茶小王子打造高科技無線環境

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

網路監視器怎麼選　專家提4撇步

soundcore旗艦耳機Liberty 4 Pro公開

防假冒　臉書重啟臉部辨識測試

更多熱門

相關新聞

台南sing時代之歌決賽爭霸戰出爐黃偉哲頒獎

台南sing時代之歌決賽爭霸戰出爐黃偉哲頒獎

2024台南sing時代之歌原創音樂競賽決賽暨頒獎音樂會，26日在南紡購物中心A2館1F南紡廣場登場，並由12組入圍者現場演出決勝負，角逐首獎20萬元的高額獎金。

川普若當選引爆市場動盪 法人：低進布局明年元月行情

川普若當選引爆市場動盪 法人：低進布局明年元月行情

Whoscall推防詐新功能　用AI判斷詐騙假訊息

Whoscall推防詐新功能　用AI判斷詐騙假訊息

台股居高震盪！美國科技股財報、大選觀望濃厚

台股居高震盪！美國科技股財報、大選觀望濃厚

輝達GB200將量產　法人：台股年底行情仍可期

輝達GB200將量產　法人：台股年底行情仍可期

關鍵字：

AIKKBOX音樂串流AI歌單科科科技KKCompany

讀者迴響

熱門新聞

走鐘獎大失控　來賓遭工作人員架走

即／宜蘭車禍1死4傷！Mini男駕駛身亡

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！　

陸客來台被一道菜征服：發明者是天才

走鐘獎司儀出大包「漏掉重要橋段」

律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

華為白手套抓到了？台積電切斷供貨

「台八女神」張家瑋宣布離開台灣

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

更多

最夯影音

更多

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面