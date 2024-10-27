心情文字也能找歌！KKBOX推出「AI歌單」　用大數據探索新音樂

▲KKBOX推出「AI歌單」全新功能，為台灣市場首個導入AI功能的音樂串流平台。（圖／KKBOX提供）

記者楊絡懸／台北報導

AI也能幫忙推個人化歌單！多媒體科技集團「科科科技」（KKCompany Technologies）旗下音樂串流品牌KKBOX，結合集團多年累積的創新AI科技，推出「AI歌單」全新功能，成為台灣市場首個導入AI功能的音樂串流平台。

KKBOX指出，用戶只需輸入符合目前情境或心情的文字，AI都能依據聆聽行為、曲風搭配、情境選曲等元素判斷，量身打造專屬的個性化歌單。不論是想快速找到貼近當下心情的音樂，或是探索新的音樂曲風，AI歌單都能提供驚喜的音樂探索體驗。

事實上，KKBOX自2005年創立以來，除了建立破億首的音樂曲庫，也不斷鼓勵用戶探索音樂，提供豐富有趣的聆聽體驗，幫助用戶在歌海中與喜愛的旋律相遇。舉例來說，KKBOX「為你打造」的個人化頁面，依據用戶的聆聽行為推薦歌單，如「因為你常聽」、「你的藝人之選」、「挖掘新歌」、「隨機專屬推薦」、「每日合輯」等個性化功能皆長期深受用戶喜愛。

▲用戶只需輸入符合目前情境或心情的文字，無論以何種描述方式，AI都能量身打造專屬的個性化歌單。（圖／KKBOX提供）

KKBOX表示，持續激發用戶主動探索，突破音樂聆聽的框架，運用AI技術結合音樂推薦系統，並融合專業編輯團隊累積20年的選歌功力，調教訓練後打造出獨特的「AI歌單」功能，用戶於KKBOX App「為你打造」頁面點擊AI歌單功能（桌機版位於工具列），輸入一段簡單的指令或情境描述文字，用各種方式形容當下想聽的音樂。

例如，AI歌單功能上線後，KKBOX觀察用戶的使用狀況，其中有許多與「颱風天」情境相關的有趣指令，包含「來張舒壓歌單讓我控制想打小孩的衝動」、「外面風雨交加，請給我一些安撫小貓的歌曲」、「颱風假在家吃太多，需要燃脂歌單拯救我的體重」等描述。

透過這些有趣且符合心境的文字，AI歌單功能即可推薦對應情境的建議歌單，讓用戶輕鬆聆聽與隨手收藏；此功能不僅幫助用戶進一步拓展在平台中的音樂聆聽範圍，發掘過往從未嘗試的音樂風格或隱藏歌手，也能夠重溫當年的經典歌曲，使音樂體驗更加多元。

KKBOX指出，新推出的「AI歌單」功能，目前為Beta版本，邀請全民一起搶先瘋測體驗，AI將會在學習調教的過程中持續進化，能夠深入洞察用戶喜好，進而挑選出合適的歌曲推薦。新功能的推出，也展現KKBOX多年來對音樂聆聽的熱忱及科技應用的推動，放大音樂探索的樂趣，讓用戶更能享受音樂串流服務。