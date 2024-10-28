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全聯「惜食地圖」新功能上線！省錢搶6折生鮮　每天1時段輕鬆查

▲▼全聯PX Pay「惜食地圖」新功能上線，讓消費者輕鬆查，省錢買6折、8折生鮮熟食。（圖／業者提供）

▲全聯PX Pay「惜食地圖」新功能上線，讓消費者輕鬆查，省錢買6折、8折生鮮熟食。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

省錢搶6折、8折生鮮有更聰明的方法了！全聯PX Pay將於10月29日起推出全新功能「惜食地圖」，讓消費者方便地查詢當日生鮮折扣商品，就近採買，在食物被淘汰前把握最後的賞味食光，除了減少食物浪費，也能讓民眾省荷包。

全聯持續永續策略，以惜食減廢、循環減塑、永續農業、減碳綠能等並列發展，其中針對惜食減廢，2017年起惜食計畫三部曲，一部曲是提供台灣小農穩定的銷售管道、產銷平衡；二部曲是提供小份量包裝食材、「貼體包」產品，有效鎖住食材的水分與鮮度，延長保存期。還有即期品與賣相不佳的醜蔬果，在保存期限最後一天，以6折、8折促銷，減少未販售的食物，有效減低浪費。

三部曲是全聯與社福機構合作，將品質好的即期生鮮商品，提供給供餐據點的社福單位，幫助更多人有營養的食材加菜，吃飽吃足，終結飢餓困境，也讓每一階段的食材在效期內充分被運用，累積捐贈的惜食金額已超過1.8億元，幫助超過1830萬人次。

▲▼全聯PX Pay「惜食地圖」新功能上線，讓消費者輕鬆查，省錢買6折、8折生鮮熟食。（圖／業者提供）

▲消費者也可依照縣市區域、惜食類別，或地圖搜尋功能，時時掌握優惠。（圖／業者提供）

全聯惜食計畫中的「即期品折扣」，推出當日即期生鮮商品8折或6折優惠，深受消費者喜愛；而過往消費者需要親自前往門市，才能找尋優惠商品，如今10月29日起只要更新PX Pay，就能直接在手機上「惜食地圖」輕鬆查詢。

消費者於每日18:00~22:00，在PX Pay右下角點入【我的】頁面之後，在常用功能內即會出現【惜食地圖】，點入就能查詢當天的生鮮即期商品折扣項目，可直接前往附近門市購買。

惜食地圖優惠品項涵蓋生鮮六大類，包括蔬菜、水果、海鮮、肉類、調理熟食及甜點麵包，折扣品庫存數量、品項資訊，將於「惜食地圖」定時更新。同時，惜食地圖具備「收藏門市」的功能，可將個人喜歡、常去的門市，加入我的最愛，系統將優先顯示該門市資訊，方便隨時查看最新折扣商品。

消費者也可依照縣市區域、惜食類別，或地圖搜尋功能，時時掌握優惠，以更聰明的方式省錢，還可攜手減少浪費。

▲全家也能透過APP的「全家行動購」即期良品專區，超過百項商品5折。（圖／業者提供）

●全家惜食省錢7折、5折必看

全家便利商店也有「惜食消費」聰明省錢攻略，除了減少食物浪費，還能省荷包、做公益。善用「友善食光」，鮮食到期前7小時7折，搭配全家APP「友善地圖」功能，方便消費者到附近超商選購，更邀請會員共同積分，響應「集氣種樹」活動。

另外，全家旗下電商「全家行動購」即期良品專區，結合會員點數Fa點，超過百項常溫與冷凍即期品限量下殺，只需1點，就能以5折起超低折扣換購。

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