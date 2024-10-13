限今天！全聯「家家購物節」300商品破盤價　美妝、3C家電最低36折

▲全聯、大潤發推出「家家購物節」商品破盤價。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯一年一度「家家購物節」來了！今（13）日限時推出食品、用品、生鮮近300項商品破盤價，還有超夯3C家電、美妝保養品爆殺價，不必到百貨公司人擠人就能用超殺價格買到，最低36折、51折都有，搭配指定回饋最多享10.7%，可把握今日快閃。

全聯「家家購物節」倒數一天，實體門市單筆消費每滿1,000元，共贈800限時福利點。若使用全支付、PX Pay滿額限量加贈小時達、隔日達50元折價券（小時達/隔日達各乙張，不累贈）。再搭配銀行優惠，會員使用PX Pay/全支付指定信用卡單筆消費滿1,400元，限量加贈700福利點（Px Pay儲值不列入計算，每App會員每銀行方案限贈一次，不累贈），雙重優惠機制，滿額最高享回饋10.7%

●家電、3C爆殺優惠

全聯網羅各式3C家電爆殺價，像是即日起至12月5日「輝葉WULA超有力小沙發按摩椅(腳底/小腿/溫熱/穴位按摩椅HY-3068A)」原價56,800元，爆殺價19,899元，相當於36折優惠！家電還有「夏普50吋GOOGLE TV 4K聯網液晶顯示器/無視訊盒(4T-C50FK1X)」扣200點只要16,900元。

廚房家電方面，「夏普253L一級能效奈米銀觸媒脫臭變頻右開雙門冰箱(SJ-HY25-SL)」扣200點只要15,799元，「日立32L鏡面微波爐(HMRDS3213)」扣100福利點優惠價4,299元，「THOMSON蛋蛋神氣機/煮蛋器/煮蛋機(TM-SAK5)」原價2,990元，優惠價1,290元，等於44折。同場加映爆殺鍋具「柳宗理單手鍋 (附蓋/霧面) 18cm」原價4,180元，下殺51折只要2,099元。

其他3C還包括「PHILIPS口袋行動電源(Lightning/ TypeC)」優惠價549元；「PHILIPS黑金剛磁吸三合一磁吸充電座(DLK3540Q)」優惠價1,490元。

▲全聯家家購物節除了爆殺價，指定回饋最多享10.7%。（圖／業者提供）



●美妝品超殺價

美妝控不能錯過，熱賣33年的「資生堂百優精純乳霜」75mlx2+18mlx6，組合優惠價5,999元。頂級抗老品牌「赫蓮娜黑繃帶修護乳霜100ml」16,400元；「雅詩蘭黛年輕無敵膠原霜75ml+15mlx10」優惠價4,880元，同品牌加碼「雅詩蘭黛特潤全能修護亮眼霜15ml+5mlx6」優惠價2,880元，專櫃級美妝優惠，不用到百貨公司人擠人！

●生鮮

生鮮祭出通路最低價，「冷藏美國無骨牛小排火鍋肉片」大理石油花分佈均勻，口感軟嫩，小包裝方便料理，限時10月13日，每100公克原價136元，優惠價只要129元。加碼優惠10月31日前購買生鮮牛肉商品任2盒還可現折20元。

延長保鮮時間的鮮魚貼體包也推出特惠，由挪威空運來台，生魚片等級鮮度的「挪威鮭魚菲力」，專業分切後採貼體膜包裝而成，一盒原價298元，10月13日特價189元，等於下殺約64折。「挪威鮮鯖魚切片(無鹽)」嚴選每年8~10月最肥美季節，在挪威天然優質海域的鯖魚，油脂豐厚，單盒原價129元，特價99元，10月31日前購買任2件貼體包現折20元，趁這波買最省！

●懶人熟食料理

食慾之秋，喝美味堂暖湯最療癒。美味堂攜手連續7年獲得米其林必比登推薦的老字號「清真中國牛肉麵食館」，共同研發聯名商品「紅燒牛肉湯、「清燉牛肉湯」，10月13日特價179元，另有清真中國牛肉麵食館家傳的養生美饌「家傳牛肉粥」濃稠柔膩，特價119元。即日起至10/31購買美味堂X清真中國牛肉聯名商品任1件，加購美味堂涼拌菜/滷味指定商品任2件，現省10元(單筆可累折)。

喜歡雞湯的消費者推薦「美味堂金華干貝燉雞」嚴選上等全雞，加入多種食材燉煮，完美釋放食材甜香，鮮美不膩，單包原價318元、特價239元，兩包優惠價438元，單包現省99元。

「美味堂鹿茸烏骨雞」全雞料理滋補養生，湯頭濃郁，雞肉鮮甜軟嫩不柴，暖心暖身，單包原價319元，爆殺價只要249元，現省70元。吃鍋加菜，還有翠玉娃娃菜單包特價49元、玉米筍單包優惠價29元。

當季水果首推日本麝香葡萄，單盒原價469元，10月13日特價379元，全台門市限量4萬盒。紐西蘭奇異果#104單筆滿150元，就送萬聖節造型桶1個，限量9萬個，送完為止。飯後甜點推薦We Sweet新品「提拉米蘇千層蛋糕」10月13日特價75元，2至3人一起吃，實惠又美味。

●小時達、隔日達折扣碼

小時達「家家購物節」最低77折，10月13日使用全支付/PX Pay，每滿1,000元贈1,000限時福利點(每會員上限2,000限時點)，單筆消費滿1,200元輸入折扣碼【歡慶雙十】折180元。分批取10月13日使用全支付/PX Pay，單筆每滿1,000元，贈1,000限時福利點；咖啡、麵包單筆滿1,000贈1,000點限時福利點，雙重優惠合併最高回饋20%。

隔日達超級回饋只到10月14日，折價、贈點一次雙享，單筆消費滿1,500元折100元，PX Pay/全支付折後消費滿1,500元，再加碼送1,000福利點(當日/單卡回饋上限10,000福利點)。響應家家購物節再加碼，10月13日至14日單筆消費滿3,000元，折200元。10月31日前「大牌神券支援」單筆消費滿4,000元，折300元、滿8,800元折800元，折價券不限量，筆筆滿額通通可折省很大！

●大潤發同慶

大潤發同慶家家購物節，看準颱風過後許多民眾家中家電受損，趁此波買電器最划算，10月13日會員獨享單筆每滿2,000元，共贈160元等值回饋，最高享8%回饋。家電加碼推出，電視/冷氣/冰箱/洗衣機/除濕機/清淨機，每滿5,000元，現折500元，折扣無上限。