　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限今天！全聯「家家購物節」300商品破盤價　美妝、3C家電最低36折

▲▼全聯推出食品、用品、生鮮近300項商品破盤價，還有超夯3C家電、美妝保養品最低36折。（圖／業者提供）

▲全聯、大潤發推出「家家購物節」商品破盤價。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯一年一度「家家購物節」來了！今（13）日限時推出食品、用品、生鮮近300項商品破盤價，還有超夯3C家電、美妝保養品爆殺價，不必到百貨公司人擠人就能用超殺價格買到，最低36折、51折都有，搭配指定回饋最多享10.7%，可把握今日快閃。

全聯「家家購物節」倒數一天，實體門市單筆消費每滿1,000元，共贈800限時福利點。若使用全支付、PX Pay滿額限量加贈小時達、隔日達50元折價券（小時達/隔日達各乙張，不累贈）。再搭配銀行優惠，會員使用PX Pay/全支付指定信用卡單筆消費滿1,400元，限量加贈700福利點（Px Pay儲值不列入計算，每App會員每銀行方案限贈一次，不累贈），雙重優惠機制，滿額最高享回饋10.7%

●家電、3C爆殺優惠

全聯網羅各式3C家電爆殺價，像是即日起至12月5日「輝葉WULA超有力小沙發按摩椅(腳底/小腿/溫熱/穴位按摩椅HY-3068A)」原價56,800元，爆殺價19,899元，相當於36折優惠！家電還有「夏普50吋GOOGLE TV 4K聯網液晶顯示器/無視訊盒(4T-C50FK1X)」扣200點只要16,900元。

廚房家電方面，「夏普253L一級能效奈米銀觸媒脫臭變頻右開雙門冰箱(SJ-HY25-SL)」扣200點只要15,799元，「日立32L鏡面微波爐(HMRDS3213)」扣100福利點優惠價4,299元，「THOMSON蛋蛋神氣機/煮蛋器/煮蛋機(TM-SAK5)」原價2,990元，優惠價1,290元，等於44折。同場加映爆殺鍋具「柳宗理單手鍋 (附蓋/霧面) 18cm」原價4,180元，下殺51折只要2,099元。

其他3C還包括「PHILIPS口袋行動電源(Lightning/ TypeC)」優惠價549元；「PHILIPS黑金剛磁吸三合一磁吸充電座(DLK3540Q)」優惠價1,490元。

▲▼全聯推出食品、用品、生鮮近300項商品破盤價，還有超夯3C家電、美妝保養品最低36折。（圖／業者提供）

▲全聯家家購物節除了爆殺價，指定回饋最多享10.7%。（圖／業者提供）

●美妝品超殺價

美妝控不能錯過，熱賣33年的「資生堂百優精純乳霜」75mlx2+18mlx6，組合優惠價5,999元。頂級抗老品牌「赫蓮娜黑繃帶修護乳霜100ml」16,400元；「雅詩蘭黛年輕無敵膠原霜75ml+15mlx10」優惠價4,880元，同品牌加碼「雅詩蘭黛特潤全能修護亮眼霜15ml+5mlx6」優惠價2,880元，專櫃級美妝優惠，不用到百貨公司人擠人！

●生鮮

生鮮祭出通路最低價，「冷藏美國無骨牛小排火鍋肉片」大理石油花分佈均勻，口感軟嫩，小包裝方便料理，限時10月13日，每100公克原價136元，優惠價只要129元。加碼優惠10月31日前購買生鮮牛肉商品任2盒還可現折20元。

延長保鮮時間的鮮魚貼體包也推出特惠，由挪威空運來台，生魚片等級鮮度的「挪威鮭魚菲力」，專業分切後採貼體膜包裝而成，一盒原價298元，10月13日特價189元，等於下殺約64折。「挪威鮮鯖魚切片(無鹽)」嚴選每年8~10月最肥美季節，在挪威天然優質海域的鯖魚，油脂豐厚，單盒原價129元，特價99元，10月31日前購買任2件貼體包現折20元，趁這波買最省！

●懶人熟食料理

食慾之秋，喝美味堂暖湯最療癒。美味堂攜手連續7年獲得米其林必比登推薦的老字號「清真中國牛肉麵食館」，共同研發聯名商品「紅燒牛肉湯、「清燉牛肉湯」，10月13日特價179元，另有清真中國牛肉麵食館家傳的養生美饌「家傳牛肉粥」濃稠柔膩，特價119元。即日起至10/31購買美味堂X清真中國牛肉聯名商品任1件，加購美味堂涼拌菜/滷味指定商品任2件，現省10元(單筆可累折)。

喜歡雞湯的消費者推薦「美味堂金華干貝燉雞」嚴選上等全雞，加入多種食材燉煮，完美釋放食材甜香，鮮美不膩，單包原價318元、特價239元，兩包優惠價438元，單包現省99元。

「美味堂鹿茸烏骨雞」全雞料理滋補養生，湯頭濃郁，雞肉鮮甜軟嫩不柴，暖心暖身，單包原價319元，爆殺價只要249元，現省70元。吃鍋加菜，還有翠玉娃娃菜單包特價49元、玉米筍單包優惠價29元。

當季水果首推日本麝香葡萄，單盒原價469元，10月13日特價379元，全台門市限量4萬盒。紐西蘭奇異果#104單筆滿150元，就送萬聖節造型桶1個，限量9萬個，送完為止。飯後甜點推薦We Sweet新品「提拉米蘇千層蛋糕」10月13日特價75元，2至3人一起吃，實惠又美味。

●小時達、隔日達折扣碼

小時達「家家購物節」最低77折，10月13日使用全支付/PX Pay，每滿1,000元贈1,000限時福利點(每會員上限2,000限時點)，單筆消費滿1,200元輸入折扣碼【歡慶雙十】折180元。分批取10月13日使用全支付/PX Pay，單筆每滿1,000元，贈1,000限時福利點；咖啡、麵包單筆滿1,000贈1,000點限時福利點，雙重優惠合併最高回饋20%。

隔日達超級回饋只到10月14日，折價、贈點一次雙享，單筆消費滿1,500元折100元，PX Pay/全支付折後消費滿1,500元，再加碼送1,000福利點(當日/單卡回饋上限10,000福利點)。響應家家購物節再加碼，10月13日至14日單筆消費滿3,000元，折200元。10月31日前「大牌神券支援」單筆消費滿4,000元，折300元、滿8,800元折800元，折價券不限量，筆筆滿額通通可折省很大！

●大潤發同慶

大潤發同慶家家購物節，看準颱風過後許多民眾家中家電受損，趁此波買電器最划算，10月13日會員獨享單筆每滿2,000元，共贈160元等值回饋，最高享8%回饋。家電加碼推出，電視/冷氣/冰箱/洗衣機/除濕機/清淨機，每滿5,000元，現折500元，折扣無上限。

ET快訊
快訊／蔡英文深夜突發聲：我已啟程
快訊／竹北健身教練虐2幼童　鄉民私刑正義砸他開的飲料店

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限今天！全聯「家家購物節」300商品破盤價　美妝、3C家電最低36折

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

屏東KTV鬥毆釀1死3傷　海陸中士遭陸軍士兵砍亡

日H級網美macca狂晃超兇身材　來台玩交友軟體...公開理想型

屏東鬥毆1死3傷！「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　腹部遭砍腸外露亡

素顏見男網友遭酸落差大　她詼諧拍片諷渣男

限今天！全聯「家家購物節」300商品破盤價　美妝、3C家電最低36折

八點檔女神陷身材焦慮！吳婉君演農婦放肆吃　曬腹肌辣照認：崩盤了

AKB48 Team TP赴日本朝聖基地　竟被當地人認出！

民調揭：日本人最討厭台灣交通！　鄧麗君知名度遠勝3任總統

客點20多杯飲料　「1人顧超商」卻被說：怎樣不高興喔

愛馬仕第一瓶西普調香水花10年打造　調香師：一旦愛上你會終生都愛它

學生勒死貓「玄大應立即開除」　釋昭慧駁：酸民邪惡不輸虐貓惡棍

好多人生病！　醫提醒做3事

限今天！全聯「家家購物節」300商品破盤價　美妝、3C家電最低36折

台灣首例！　東生華體液次世代基因檢測通過衛服部核准

乾杯Q3營收寫同期次高　聯發國際9月營收月增7％

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

消費熱門新聞

全聯限今天破盤價！美妝、家電最低36折

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠一次收

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

月銷4千萬包威德益生菌史上最殺

麥當勞雙十限定「7大優惠券」

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

全新電音雙波「Party女王」登場

小熊餅乾有幾種圖案？樂天公布「官方數據」！

十盛萬聖節免費加料　網友自曝超頂喝法：加這個超好喝

超商咖啡買1送1、買10送10！雙十優惠懶人包

麥當勞「香芋派」限時42天回歸

拿坡里雙十限定「炸雞桶買1送1」

8大速食店「雙十優惠」懶人包！

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*

更多熱門

相關新聞

入厝禮預算5萬！大票一致通過1物最實用

入厝禮預算5萬！大票一致通過1物最實用

交情很好的親朋好友新居落成時，很多人會想送禮物。就有網友表示，感情很好的親戚新房快完工，要開始看家具、家電了，他想送個4～5萬的家電給對方，目前在考慮要送按摩椅還是電視。不過，大票網友卻搖頭，紛紛直呼「都不適合」，引發話題。

只要317元！全聯爆強特價「電動牙刷+6牙膏」驚呆網

只要317元！全聯爆強特價「電動牙刷+6牙膏」驚呆網

新光信義周慶　美妝比國外買划算

新光信義周慶　美妝比國外買划算

全聯推5款法式甜點！聯名時裝周新包裝

全聯推5款法式甜點！聯名時裝周新包裝

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

關鍵字：

全聯超市優惠家電美妝大潤發家家購物節

讀者迴響

熱門新聞

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

台歌仔戲團大馬演出遭逮　劇團：溝通中

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

西班牙男涉詐10億躲台灣！警拿他沒轍

搬新家發現「鄰居門窗全封死」　網勸：快搬

張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子首發聲澄清：並非致死原因

快訊／4縣市大雨特報　一路下到入夜

騎車慘摔「鯊魚夾插進腦」！陸正妹變植物人

陸軍333旅士兵砍死海陸中士！八軍團回應

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

更多

最夯影音

更多

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面