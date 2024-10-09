　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「電動牙刷+6牙膏」317元　一票人驚見全聯特價：超多群組瘋搶

▲▼ 。（圖／翻攝臉書）

▲電動牙刷加牙膏，超狂特價 。（圖／翻攝臉書我愛全聯-好物老實說）

網搜小組／劉維榛報導

牙刷與牙膏是生活消耗品，最近有網友驚呼，全聯推出「電動牙刷與6支牙膏」下殺約2折，居然400元有找，檔期只有兩天，其中一天已過，就剩下10月14日而已，引來全場暴動直呼，「今天超多群組都在瘋搶了」、「太夯了，好幾家門市都不給預定」、「剛在草屯預購3組讚」。

一名網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》分享超神好康，知名品牌歐樂B電動牙刷與6支抗敏牙膏，合組原價為1593元，將在10月14日特價317元，等於現省1276元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下引發一票網友驚呼，「一開店就沒有了」、「已預定，不介意牙膏是大陸製那就沒差，當買一支電動牙刷」、「剛在草屯預購3組讚」、「這便宜的過頭了，怎麼回事啊？」「很便宜，我家這邊可以預購，牙膏有兩種口味可以混搭，讚讚」、「太夯了，好幾家門市都不給預定」、「買不到，放棄」、「今天超多群組都在瘋搶了，連全聯都專門開一個櫃檯來處理預購的事」、「難怪下午去全聯買麵包時，聽到店員在推銷店員很划算，然後一邊幫顧客結帳，店員一心多用很厲害，原來是活動啊」。

但也有人分享，「很容易發霉，之前用過」、「真的！我之前也買這支～之後發霉都丟了」、「超便宜的發霉牙刷，但蠻好用的」、「看看它的補充刷頭價格，如果很貴，就不必買了」。

▲▼ 。（圖／翻攝臉書）

▲好市多牙刷也超夯。（圖／翻攝臉書）

說到刷牙，也有網友在好市多賣場看到牙刷組合，「獅王細絲專護牙刷不錯用欸我覺得24支679元的價格很可以，換算下來是好市多裡單價最低的牙刷，還蠻特別的，沒有牙刷的外包裝，只有牙刷蓋而已」，他同時也補充使用心得，刷毛的軟硬度剛好，刷起來不會覺得牙齦不舒服。

不少會員也大推，「我也有買耶！不錯用」、「真的便宜欸～這樣一支不到30元喔」、「去日本都會買獅王+1 牙膏跟牙刷都要買」、「上次特價有買，蠻好用的」、「這款刷毛不會過軟或過硬，家裡人一起分的話一年大約就可以再補貨了」、「附牙刷蓋比牙刷包裝好很多欸」、「包裝環保推一個」、「真的很划算，我之前逛到，直接買兩盒」。

ET快訊
汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚
法國正妹私處藏「海洛因、古柯鹼」闖台！
汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了　鉅額欠債曝
空軍上兵打靶亡！　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁
快訊／北北基大雨特報　下到晚上
獨／台中高二生校園5樓墜落　宣告不治
肺癌4症狀＝腫瘤快速長大！　醫示警了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北、東部雨到晚上！明國慶放晴　周末變天「降雨熱區曝」

2024屏東琅嶠鷹季系列活動　10／12~13屏東滿州國中登場

雙腳6處遭老鼠啃噴血！90歲糖尿病阿公沒感覺　送醫驚見5cm大傷口

「追聲音樂祭」10／19～20新北市美術館園區盛大發「聲」!

當季吃柚小心！與藥物交互作用增強副作用　藥師5問答提醒注意

「電動牙刷+6牙膏」317元　一票人驚見全聯特價：超多群組瘋搶

快訊／北北基大雨特報　下到晚上

「超思案」未被列約談對象　農業部長：相信檢調公平

故宮再聯名BE@RBRICK！限量版〈清明上河圖〉庫柏力克熊開賣

國慶日陽光露臉！北台灣今有雨濕涼　南北溫差7度

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

北、東部雨到晚上！明國慶放晴　周末變天「降雨熱區曝」

2024屏東琅嶠鷹季系列活動　10／12~13屏東滿州國中登場

雙腳6處遭老鼠啃噴血！90歲糖尿病阿公沒感覺　送醫驚見5cm大傷口

「追聲音樂祭」10／19～20新北市美術館園區盛大發「聲」!

當季吃柚小心！與藥物交互作用增強副作用　藥師5問答提醒注意

「電動牙刷+6牙膏」317元　一票人驚見全聯特價：超多群組瘋搶

快訊／北北基大雨特報　下到晚上

「超思案」未被列約談對象　農業部長：相信檢調公平

故宮再聯名BE@RBRICK！限量版〈清明上河圖〉庫柏力克熊開賣

國慶日陽光露臉！北台灣今有雨濕涼　南北溫差7度

宜蘭2間五星飯店住宿券37折！送早餐吃到飽　91坪泳池別墅買1送1

再創里程碑！花蓮-香港重啓包機直航　12／12起每週4航班

日本又有二刀流好手挑戰大聯盟　17歲「大谷接班人」引搶人大戰　

AI暢旺！技嘉9月營收寫單月歷史次高　前三季已逼近2千億大關

尾隨猛推24歲妹害「臉撞地」爆血！累犯惡男抓到了　犯案動機曝光

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

高雄山陀兒災損30億！賴清德卻沒來勘災　陳其邁：有密集通話

樂天信用卡驚傳客戶個資外洩　工程師兜售27萬筆資料...賤賣5萬

花蓮「洄瀾灣流水環境改善計畫」　榮獲全國水環境大賞2大獎

2男包夾擋車6分鐘　警到場駕駛挨罰2.4萬元傻眼

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

生活熱門新聞

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

被爆當小三折磨正宮10年　「美女營養師」現況曝光

載女高中生去摩鐵　高雄教官澄清：她求輔導

餐廳目擊情侶擁吻！男當眾「含左乳」他看呆

陰莖愈老愈縮水？泌尿醫曝3原因

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

今晨19.3℃！　4縣市豪雨「下波變天」時間曝

快訊／00:14花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

女同事吃完烤肉瘋狂灌水！專家曝殘酷真相

未來一周「超強運三生肖」

農曆9月到　12生肖運勢一次看！

快訊／北北基大雨特報　下到晚上

女性得肺癌9成不抽菸　化妝品是原因

更多熱門

相關新聞

全聯推5款法式甜點！聯名時裝周新包裝

全聯推5款法式甜點！聯名時裝周新包裝

全聯We Sweet 甜點搭上「台北時裝周」年度盛事，即日起至10月31日推出5款法式甜點，包括閃電泡芙、可麗露、栗香千層等，並同步換上台北時裝周、VOGUE FASHION’S NIGHT OUT聯名新包裝，以法國國旗代表的藍、白、紅為主色調，充滿法式風情。

TOYOTA電動休旅車限時限量155萬

TOYOTA電動休旅車限時限量155萬

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

全聯買1送1來了！愛買迪士尼廚具31折起換購

全聯買1送1來了！愛買迪士尼廚具31折起換購

嘉義好市多正妹女店員太仙！　IG找到了

嘉義好市多正妹女店員太仙！　IG找到了

關鍵字：

牙膏牙刷特價全聯好市多

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

不是感冒！肺腺癌7大警訊要當心　死亡率最高

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

26歲空軍上兵是獨子！母認屍淚崩

楊千霈爆8年婚變！

AV女優「梅毒陽性」：不想做了

宏國白蝦輸台暴跌67%　55年來最糟

高雄已婚高中教官載女學生上摩鐵　最重將撤職

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面