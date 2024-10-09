「電動牙刷+6牙膏」317元　一票人驚見全聯特價：超多群組瘋搶

▲電動牙刷加牙膏，超狂特價 。（圖／翻攝臉書我愛全聯-好物老實說）



網搜小組／劉維榛報導

牙刷與牙膏是生活消耗品，最近有網友驚呼，全聯推出「電動牙刷與6支牙膏」下殺約2折，居然400元有找，檔期只有兩天，其中一天已過，就剩下10月14日而已，引來全場暴動直呼，「今天超多群組都在瘋搶了」、「太夯了，好幾家門市都不給預定」、「剛在草屯預購3組讚」。

一名網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》分享超神好康，知名品牌歐樂B電動牙刷與6支抗敏牙膏，合組原價為1593元，將在10月14日特價317元，等於現省1276元。

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底下引發一票網友驚呼，「一開店就沒有了」、「已預定，不介意牙膏是大陸製那就沒差，當買一支電動牙刷」、「剛在草屯預購3組讚」、「這便宜的過頭了，怎麼回事啊？」「很便宜，我家這邊可以預購，牙膏有兩種口味可以混搭，讚讚」、「太夯了，好幾家門市都不給預定」、「買不到，放棄」、「今天超多群組都在瘋搶了，連全聯都專門開一個櫃檯來處理預購的事」、「難怪下午去全聯買麵包時，聽到店員在推銷店員很划算，然後一邊幫顧客結帳，店員一心多用很厲害，原來是活動啊」。

但也有人分享，「很容易發霉，之前用過」、「真的！我之前也買這支～之後發霉都丟了」、「超便宜的發霉牙刷，但蠻好用的」、「看看它的補充刷頭價格，如果很貴，就不必買了」。

▲好市多牙刷也超夯。（圖／翻攝臉書）



說到刷牙，也有網友在好市多賣場看到牙刷組合，「獅王細絲專護牙刷不錯用欸我覺得24支679元的價格很可以，換算下來是好市多裡單價最低的牙刷，還蠻特別的，沒有牙刷的外包裝，只有牙刷蓋而已」，他同時也補充使用心得，刷毛的軟硬度剛好，刷起來不會覺得牙齦不舒服。

不少會員也大推，「我也有買耶！不錯用」、「真的便宜欸～這樣一支不到30元喔」、「去日本都會買獅王+1 牙膏跟牙刷都要買」、「上次特價有買，蠻好用的」、「這款刷毛不會過軟或過硬，家裡人一起分的話一年大約就可以再補貨了」、「附牙刷蓋比牙刷包裝好很多欸」、「包裝環保推一個」、「真的很划算，我之前逛到，直接買兩盒」。