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全聯推「彼得兔X康寧餐廚用具」最低29折入手！打造英倫風儀式感

▲▼全聯推出「康寧X彼得兔」餐廚用品最低29折起入手。（圖／業者提供）

▲全聯推出「康寧X彼得兔」餐廚用品打造生活儀式感，最低29折起入手。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

吃鍋也能有英倫風！全聯看準秋冬火鍋季到來，10月18日至1月16日推出全新一檔點數換購，合作美國百年品牌康寧餐具，結合超質感又療癒的彼得兔肖像，打造7款英式風格餐廚用品，最低29折起就能入手！點數不足的消費者也可以用130元～940元快速加價換購。

▲▼全聯推出「康寧X彼得兔」餐廚用品最低29折起入手。（圖／業者提供）

▲全聯推出「康寧X彼得兔」餐廚用品，10月18日至1月16日集點換購或加價購。（圖／業者提供）

全聯表示，美國百年品牌「康寧餐具（Corelle Brands）」除了輕薄耐用的特點外，原材料的天然，以及獨特的零毛孔材質，引領了新一代健康餐具的潮流。

▲▼全聯推出「康寧X彼得兔」餐廚用品最低29折起入手。（圖／業者提供）

▲「康寧餐具多功能電火鍋(3.2L)」可煎、煮、燉，一機滿足日常所需。（圖／業者提供）

此次「康寧X彼得兔」7款好物中，首推「康寧餐具多功能電火鍋(3.2L)」不論是在立冬進補時刻，或是即將到來的火鍋季，雙檔火力快速加熱，家家都該有一台。不沾內鍋可煎、煮、燉，一機滿足日常所需，透明鍋蓋讓烹煮狀況一目瞭然，分離式的電源線，除了收納不占空間外，更能隨時隨地立即上桌。鍋具上印有暖心可愛的彼得兔，在開鍋的同時，別有一番趣味，市價2,480元，使用100福利點加840元，或購買全店任一品項，加940元就能擁有，約莫為34折起超級划算！

▲▼全聯推出「康寧X彼得兔」餐廚用品最低29折起入手。（圖／業者提供）

▲搭配整套彼得兔餐具，吃飯更有儀式感。（圖／業者提供）

搭配一整套吃飯更有儀式感，推薦「康寧餐具 8吋深盤(兩入)」獨特三層強化玻璃，能防止不小心碰撞所造成的缺角破裂，厚度薄、重量輕，收納更容易，市價1,500元，使用100福利點加599元，或購買任一品項加690元，約4折起就能入手。

「康寧餐具 合金筷(四入組)」使用PET與玻璃纖維所製成，筷嘴磨砂防滑處理，能夠輕巧夾取食物，市價500元，使用50福利點加199元，或購買任一品項加250元就能擁有。

擺上餐墊更有儀式感，「康寧餐具 隔熱防水餐墊(兩入組)」除了耐熱外更防水，弄髒也不必擔心，而餐墊上的彼得兔，也為餐桌上增添氣氛，用餐時心頭暖暖呼呼，市價250元，使用50福利點加79元，或購買任一品項加130元就能入手。

▲▼全聯推出「康寧X彼得兔」餐廚用品最低29折起入手。（圖／業者提供）

▲「鋅陶瓷手提保溫杯」800ml大容量，可裝市售飲料店大杯飲，杯子還有提把可以方便提取。（圖／業者提供）

周邊小物也值得收，「康寧餐具 鋅陶瓷手提保溫杯藍/白色(800ml)」，鋅陶瓷更容易清潔，茶、咖啡等飲料皆可使用，304不鏽鋼真空能保溫、保冷，除可開蓋暢飲外，更能用附贈的吸管搭配使用，加上800ml大容量，可裝市售飲料店大杯飲，杯子還有提把可以方便提取，市價1,980元，使用100福利點加599元，或購買任一品項加690元，約31折就能擁有。

其他還有主婦、便當族最愛的「康寧餐具 耐熱玻璃保鮮盒(兩入組)」，康寧的密扣系列，除了保鮮外，分離式膠條能輕鬆拆卸好清洗，上蓋凹槽設置更能多品項疊放不傾倒，矽膠透氣孔輕鬆洩氣減壓，彈指之間更能輕鬆開蓋，市價1,300元，使用50福利點加389元，或購買任一品項加440元，約市價3折。

▲▼全聯推出「康寧X彼得兔」餐廚用品最低29折起入手。（圖／業者提供）

▲「耐熱玻璃壺組」彷彿跟彼得兔來場浪漫英式午茶。（圖／業者提供）

「康寧餐具 耐熱玻璃壺組(一壺兩杯)」硼珪酸耐熱玻璃材質，安全無毒又輕巧，耐熱400度，冷熱飲皆適用，壺蓋上有大出水口以及細孔濾網，泡茶更方便，附上2個彼得兔透明杯，彷彿跟彼得兔來場浪漫英式午茶。市價1,580元，使用100福利點加449元，或購買任一品項加550元，約29折，超高CP值一定要入。

●7-11推出史努比居家、露營質感好物

另外，7-11近來推出超人氣IP「史努比」居家及露營質感用品預購，為生活增添儀式感，包括「史努比雙耳琺瑯鍋」適用於電磁爐、瓦斯爐、IH爐等，是居家或露營的烹飪好幫手，預購價799元。

▲▼7-11近來推出超人氣IP「史奴比」居家及露營質感用品預購。（圖／業者提供）

▲7-11近來推出超人氣IP「史努比」居家及露營質感用品預購。（圖／業者提供）

「史努比摺疊購物車」可摺疊收納，出遊、購物都輕鬆方便，兩段式拉桿輕鬆好推拉，前輪360度萬向輪，使用超滑順，折疊後輕薄不佔空間好收納，預購價999元。

▲▼7-11近來推出超人氣IP「史奴比」居家及露營質感用品預購。（圖／業者提供）

▲「史努比摺疊購物車」可摺疊收納，出遊、購物都輕鬆方便。（圖／業者提供）

「史努比木紋鋁合金休閒椅」使用堅固鋁製骨架，木色設計溫馨感，折疊攜帶簡單、好組裝收納，久坐不易變形，預購價999元。

▲▼7-11近來推出超人氣IP「史奴比」居家及露營質感用品預購。（圖／業者提供）

▲「史努比木紋鋁合金休閒椅」折疊攜帶簡單、好組裝收納。（圖／業者提供）

預購可至ibon機台選購，即日起至11月10日下訂，10月29日起可到原店取貨。

▼7-11近來推出超人氣IP「史努比」居家及露營質感用品預購。（圖／業者提供）

▲▼7-11近來推出超人氣IP「史奴比」居家及露營質感用品預購。（圖／業者提供）

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