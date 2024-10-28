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巴西美女醫提醒：施打肉毒首重「純淨」避免抗藥性風險

▲▼巴西知名皮膚專科醫師Dr. Carla Pecora強調純淨肉毒的重要性。（圖／業者提供）

▲巴西知名皮膚專科醫師Dr. Carla Pecora提醒肉毒治療時，應該格外關注肉毒桿菌素的純淨度以預防抗藥性風險。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

風靡全球愛美人士數十年的肉毒桿菌素需求熱度居高不下，無論是為了除皺還是改善其他肌膚問題，使用肉毒桿菌治療在醫美市場已經相當普遍。然而，外型相當亮眼的巴西知名皮膚專科醫師Dr. Carla Pecora近期於公開研討會特別提醒大家，在進行肉毒治療時，應該格外關注肉毒桿菌素的「純淨度」，以預防未來可能產生的抗藥性風險。

▲▼巴西知名皮膚專科醫師Dr. Carla Pecora強調純淨肉毒的重要性。（圖／業者提供）

▲Dr. Pecora說明肉毒在美容及醫療用途廣泛，若產生抗藥性未來將影響治療選項。

肉毒桿菌素的撫紋原理是透過肉毒桿菌分泌的一種神經毒素蛋白抑制神經末梢分泌傳導物質，使過度收縮的肌肉放鬆進而撫平動態紋路，然而許多肉毒產品中含有雜質，這些雜質也是源自天然成分的複合性蛋白，因為肉毒桿菌素在原本的構造上需要複合性蛋白作用，但作為美容用途時則不需要，甚至可能因此導致免疫系統的反應，使得肉毒桿菌素被中和，最終導致效果減弱。這也正是為什麼Dr. Pecora及許多專家會推薦選擇經過高度純化的肉毒產品，因為它們能夠減少免疫系統的刺激，進而降低產生抗藥性的風險。

事實上，肉毒不僅可使用在美容用途，在醫療方面的應用也很廣泛，像是疤痕處理、膚質改善，甚至可以改善上肢痙孿、痙孿性斜頸等疾病。先前就有台灣金馬影帝以此方式治療並現身說法，成為相關疾病患者的治療明燈。然而，一旦身體對肉毒桿菌素產生了抗藥性，這些有效的治療選項也將失去作用，未來若發生中風，將失去一個有效的治療選項，可見選擇純淨型肉毒的重要性舉足輕重。

▲▼巴西知名皮膚專科醫師Dr. Carla Pecora強調純淨肉毒的重要性。（圖／業者提供）

▲Dr. Pecora 建議，消費者在每次進行肉毒治療時，都應該仔細記錄治療劑量、品牌及週期。

根據消費者調查，高達80%的患者在經過三次肉毒治療後，開始感覺效果逐漸減弱，這說明抗藥性並非罕見；而76%的消費者則表示，如果有純淨的選擇可以減少風險，他們願意優先選擇更安全的純淨肉毒。

Dr. Pecora 建議，消費者在每次進行肉毒治療時，都應該仔細記錄治療劑量、品牌及週期，如果發現劑量逐漸增加或是治療週期縮短，可能就是抗藥性正在形成的信號。此時，應該立即與醫師討論，並考慮轉用純淨型產品，且建議休息6個月以上讓身體的中和抗體濃度下降，之後也不要在使用含雜質的肉毒產品。她強調，預防勝於治療，盡可能保有持續使用肉毒的彈性。

目前台灣已有獲得美國FDA與台灣TFDA雙核可的肉毒桿菌素，其為德國製造萃取自A型肉毒桿菌，經專利萃取技術去除複合性蛋白、核酸及細菌鞭毛蛋白等不純物，減少中和抗體的產生機率。經研究顯示，目前單次治療效果可維持4-6 個月。選擇純淨型肉毒，不僅能確保更持久的效果，也能降低長期使用的風險，對於希望能長期維持美麗並保有日後肉毒治療彈性的人至關重要。

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