肉毒除皺跟你想的不一樣　王正坤醫師成大開課說分明

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，受邀於成大研究發展基金會開設「醫美的美」生活藝術課程，指導如何避免醫學美容副作用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，受邀於成大研究發展基金會開設「醫美的美」生活藝術課程，3月9日晚上，於成功大學工業設計學系大成館上課，指導如何避免醫學美容副作用。

額頭的醫學美容肉毒除皺注射之後，常常有患者抱怨眉毛翹起來了，或壓眉了，這些問題都造成患者很大的困擾。肉毒桿菌素除皺的劑量要高或低，一般患者無從判斷。坊間觀念與一般醫師都誤以為劑量越低越安全，偏偏在額頭部位就不一樣，額頭注射部位越少，反而副作用越大，副作用就是眉毛會亂翹，變成兇眉、奸臣眉、鬥雞眉、吸血鬼眉或史巴克眉。

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王正坤醫師仔細講解醫學美容原理，包含皮秒雷射、飛梭雷射、脈衝光、音波拉皮、埋線拉皮、肉毒桿菌素注射除皺、玻尿酸注射除皺等等。王正坤醫師經驗豐富，現任台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁與長榮大學博士班老師，曾任台灣醫用雷射光電學會理事長。

王正坤說，有些患者在額頭注射肉毒桿菌素之後，眉毛亂翹，或眼皮往下掉，變成翹眉或壓眉，外貌變醜，於是讓患者誤以為額頭要注射越少肉毒桿菌素越好。但是事實可能相反，額頭注射的部位越少，反而導致眉毛亂翹，變成兇眉。為了糾正這些坊間錯誤的觀念，王正坤醫師使用很多患者照片與醫學教科書照片，來說明為何很多人在額頭注射肉毒桿菌毒素之後，會發生眉毛亂翹。

王正坤醫師表示，額頭會出現抬頭紋是因為「額肌」收縮。注射肉毒桿菌素麻痺額肌，讓額肌不會收縮，可以減少抬頭紋。注射額頭的困難度比較高，需要比較多的經驗技術與醫學知識。

王正坤醫師先用照片解釋「單邊眉毛翹起來」的現象，如果注射肉毒桿菌素之後，左邊眉毛正常，但是右邊眉毛翹起來。這表示左邊眉毛上方的額肌注射劑量與部位是足夠的，所以左邊眉毛上方的額肌不會收縮，左邊眉毛不會翹起來。但是右邊眉毛翹起來，代表右邊的額肌持續收縮，導致右邊眉毛往上翹，也就是右邊眉毛上方的額肌注射劑量不足，或者額肌外側部位沒有被注射。治療這種副作用的方法，就是在右邊翹起來的眉毛外側三分之一處的上方2公分額肌，再次注射足夠的肉毒桿菌素的劑量，讓右側的額肌麻痺，右邊的眉毛就不會亂翹。

接著解釋「雙邊眉毛翹起來」的現象，美國常常發生患者注射肉毒桿菌素後，兩邊眉毛一起翹起來，表情就像凶神惡煞，變成兇眉、奸臣眉、鬥雞眉、吸血鬼眉或史巴克眉。王正坤醫師表示，這就是額肌的左右兩側都沒有注射足夠的肉毒桿菌素劑量，導致額頭左右的外側額肌都在收縮，因此拉高雙側眉毛，導致翹眉。治療這種雙邊翹眉副作用的方法，就是在左右兩邊翹起來的眉毛外側三分之一處的上方2公分額肌，再次注射足夠的肉毒桿菌素劑量，左右的眉毛就不會再同時亂翹。

翹眉是額肌惹的禍，壓眉也是額肌惹的禍，王正坤醫師特別提醒另外一種壓眉的副作用，注射額頭不能注射在太低的位置，不要太接近眉毛。注射位置要在眉毛上方2公分以上，因為注射太低，會導致眉毛下垂或眼皮下垂，就是患者所稱的「壓眉、眉壓眼」。整個額頭的肉毒桿菌素注射技巧就是「均勻分布」、「不要壓眉」與「不要翹眉」，所以醫師的注射經驗、注射技術與手部靈巧就顯得格外重要。

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