肉毒桿菌素研討會　王正坤為治療「露齦笑」解惑

▲王正坤醫師指出，重視醫師的教育訓練，舉辦研討會，提升醫師醫學知識與技術，是防止醫美副作用的好方法。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

肉毒桿菌毒素廣泛被運用在減少皺紋，患者到醫美診所注射肉毒桿菌毒素有很多不同品牌，每家廠牌單位都不一樣，在一場肉毒桿菌素醫學研討會中，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受邀擔任座長主持會議，由李杰年、黃幼鳴醫師與林政賢醫師演講肉毒桿菌的科學結構、泡製方法、單位換算、治療病症等議題。

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王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫美集團總裁，王正坤醫師表示，很多患者在購買肉毒桿菌素時，常常會去換算每一單位的肉毒桿菌到底花了多少錢，可是每個廠牌的肉毒桿菌素結構不同，單位不同，價格也不同，造成患者常常誤會價格太貴，而跟醫師產生消費糾紛。

王正坤美國、德國、韓國的肉毒桿菌素採用功能來定義一個單位，也就是俗稱一個unit，相同的一個unit可以達到相同的功能。而英國採用肉毒桿菌素的單位稱為斯貝伍德單位（Speywood unit），依照達到麻痺皺眉肌肉相同程度的劑量，美國肉毒桿菌素的一個單位（unit）大約等於2.5個英國肉毒桿菌素的斯貝伍德單位（unit）。一般市面上美國肉毒素是每瓶裝有100單位，而英國肉毒素是每瓶裝500單位，當患者了解其中單位換算與包裝大小不同，自然可以降低消費糾紛。

醫學研討會當中，除了介紹治療臉部皺紋之外，也特別提到治療「露齦笑」的困擾。王正坤指出，大家都希望擁有美麗的微笑，但是有人在微笑時，會露出一大片紅色齒齦，稱為「露齦笑」，這種表情並不好看，為了加以掩飾，有人會忍不住下意識用手遮嘴，或是無法開懷大笑，這就是露齦笑的缺點，治療方式可以注射肉毒素去麻痺臉部3條肌肉。導致上唇提高而露出齒齦的3條肌肉是提上唇鼻翼肌、提上唇肌與顴小肌。

輕度露齦笑只需要注射提上唇鼻翼肌，但是嚴重的露齦笑就必須同時注射這3條肌肉。注射露齦笑，也會產生副作用，必須提防肉毒素的藥水滲透到其他肌肉，否則會導致口角下垂，嘴巴歪一邊，因此注射嘴唇周圍必須勤練技術並詳細研究肌肉的解剖位置。 王正坤醫師指出，重視醫師的教育訓練，全國醫師定期進修，舉辦研討會，提升醫學知識與技術，是防止醫美副作用與糾紛的好方法。