抬頭紋注射肉毒桿菌素最怕壓眉與眼皮下垂　王正坤提平衡治療預防副作用

注射肉毒桿菌素改善皺紋已是很普遍醫學美容治療,但病人最害怕的副作用是「壓眉、眼皮下垂」,造成額頭無力,眉毛無法抬高,表情僵化,眼皮往下掉。這種肉毒桿菌素的副作用偶爾會發生,常常困擾病人。

4月23日,肉毒桿菌素學術研討會於台北寒舍艾麗酒店舉行,數百位醫師出席,台南藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師也出席盛會,與醫師們一起討論肉毒桿菌素治療的迷失與正確治療方法。

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士,現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長,在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理,在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理,在成功大學醫學系授課美容醫學,教學內容相當重視如何預防醫療副作用。

王正坤醫師表示,臉部的治療區域分成上臉部,中臉部與下臉部。上臉部主要有3種皺紋,即抬頭紋、魚尾紋、皺眉紋。治療的困難度最高的是抬頭紋,因為注射位置不對,常常造成壓眉與眼皮下垂。眉毛附近的肌肉分成2群,控制眉毛往上升或往下降,一群肌肉負責把眉毛往上拉高,稱為提肌(Elevator)。另外一群肌肉負責把眉毛往下拉低,稱為降肌(Depressor)。唯一一條把眉毛往上拉的肌肉就是額肌(Frontalis),而把眉毛往下拉的肌肉有4條,分別是眼輪匝肌、皺眉肌、降眉肌、鼻眉肌。

如果把肉毒素注射在屬於提肌的額肌,額肌就會無力,會喪失眉毛上提的力量,而往下的4條降肌就會相對增強力量,會把眉毛往下拉。這些學術原理,在王正坤醫師著作的醫學教科書「注射填充物與肉毒桿菌素除皺的臉部解剖學(Clinical Anatomy of the Face for Filler and Botulinum Toxin Injection)」當中有詳細說明。

為了降低肉毒素的副作用,「平衡治療對策」可以減少壓眉的副作用,也就是讓眉毛上方的提肌與眉毛下方的降肌力量達成「上下平衡」,當注射在額頭的提肌時,同時也注射4條降肌,包含眼輪匝肌、皺眉肌、降眉肌、鼻眉肌。同時讓上方的提肌與下方的降肌一起無力,當上下肌肉都無力時,就不會發生下方肌肉太強大,而把眉毛往下拉的壓眉副作用。這種概念也可以擴大到「左右平衡」,也就是注射外側眼下細紋時,同時也注射內側的眼下細紋,防止內側肌肉太強大,防止眼睛內側產生更多細紋。至於眼皮下垂的副作用,是因為藥物打錯位置,打到提上眼瞼肌,造成提上眼瞼肌無力,而造成眼皮下垂。

王正坤強調,產生副作用的主要原因,通常是因為打錯肌肉位置,而非藥物劑量太高所造成。預防副作用的方法,就是要把肉毒素打對位置,因此醫學美容的教育訓練就顯得相當重要。