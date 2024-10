以色列「卡車衝撞公車站牌」數十人受傷　司機當場被射殺

▲葛利洛特地區, 一輛卡車突然衝撞公車站牌,現場至少數十人受傷。(圖/翻攝X@Mdais)



記者吳美依/綜合報導

以色列特拉維夫市(Tel Aviv)發生恐怖意外,一輛卡車突然衝撞路邊的公車站牌,導致數十人受傷。官方尚未定調是否為恐怖攻擊,但事發地點非常靠近以色列的情報機構總部,而卡車司機也被現場的武裝平民射殺。

ynetnews等以色列媒體報導,這起事故上午10時8分(台灣時間16時8分)發生在葛利洛特(Glilot)地區,當時公車正停靠站牌,讓乘客們上下車,卻被卡車高速撞上。

一名女性目擊者表示,雖然她及時下了公車,但親眼看見卡車撞上來,人們受困於車輪下。醫護人員約瑟夫(Elior Yosef)也說,「我們看到很多人都在卡車底下,其他人也受傷、躺在旁邊。」

MDA EMTs and Paramedics are treating and evacuating 10 injured people to Beilinson and Ichilov hospitals. Among the injured: 4 in serious condition, 2 in moderate condition, and 4 in mild condition. MDA teams are also treating multiple other casualties on-site. Updates to follow. pic.twitter.com/nGGv5Q3AcN