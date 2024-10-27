以色列「卡車衝撞公車站牌」數十人受傷　司機當場被射殺

▲葛利洛特地區， 一輛卡車突然衝撞公車站牌，現場至少數十人受傷。（圖／翻攝X@Mdais）



記者吳美依／綜合報導

以色列特拉維夫市（Tel Aviv）發生恐怖意外，一輛卡車突然衝撞路邊的公車站牌，導致數十人受傷。官方尚未定調是否為恐怖攻擊，但事發地點非常靠近以色列的情報機構總部，而卡車司機也被現場的武裝平民射殺。

ynetnews等以色列媒體報導，這起事故上午10時8分（台灣時間16時8分）發生在葛利洛特（Glilot）地區，當時公車正停靠站牌，讓乘客們上下車，卻被卡車高速撞上。

一名女性目擊者表示，雖然她及時下了公車，但親眼看見卡車撞上來，人們受困於車輪下。醫護人員約瑟夫（Elior Yosef）也說，「我們看到很多人都在卡車底下，其他人也受傷、躺在旁邊。」

MDA EMTs and Paramedics are treating and evacuating 10 injured people to Beilinson and Ichilov hospitals. Among the injured: 4 in serious condition, 2 in moderate condition, and 4 in mild condition. MDA teams are also treating multiple other casualties on-site. Updates to follow. pic.twitter.com/nGGv5Q3AcN — Magen David Adom (@Mdais) October 27, 2024

以色列緊急醫療、災害、救護車與血庫服務機構「以色列紅大衛盾會」（Magen David Adom）表示，數十人在現場或醫院接受治療。其他媒體報導指出，傷患大多都是成年人，但至少有4人情況危急。

以色列當局尚未定調這起攻擊的性質，但大批警力已經趕到現場，同時展開調查。葛利洛特是以色列情報機構摩薩德（Mossad），以及數個以色列國防軍（IDF）情報單位的總部所在地，包括備受矚目的8200部隊（Unit 8200），也因此多次成為恐怖攻擊目標。