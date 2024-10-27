衛星照曝光！　以色列空襲炸毀伊朗「飛彈生產基地」

▲以色列26日對伊朗發動空襲造成至少4人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列26日對伊朗發動空襲造成至少4人死亡，美國衛星影像更顯示，以色列甚至攻擊了伊朗一座飛彈生產基地，造成其中兩棟建築損毀，很可能大幅削弱伊朗大量生產飛彈的能力。專家分析指出，「這次的空襲極其精準。」

根據《路透社》獨家報導，華府智庫CNA分析師艾弗勒斯（Decker Eveleth）表示，以色列26日空襲了德黑蘭附近的大型軍事基地帕爾欽（Parchin）及飛彈生產基地霍吉爾（Khojir），其中霍吉爾基地正在進行大規模擴建，這波空襲很可能大幅削弱伊朗大量生產飛彈的能力。

艾弗勒斯指出，商業衛星公司Planet Labs的影像顯示，以色列空襲摧毀了霍吉爾基地內的2棟專門負責混合彈道飛彈固態燃料的建築。根據影像顯示，這些建築由高土牆圍住，這類結構通常與飛彈生產有關，設計目的是防止爆炸波及附近的可燃物。

Planet Labs的影像還顯示，以色列摧毀了帕爾欽的3棟建築和1間倉庫。前聯合國武器檢查員、科學與國際安全研究所（Institute for Science and International Security）負責人艾爾布萊特（David Albright）指出，帕爾欽的低解析商業衛星影像顯示，以色列空襲損壞了3棟建築，其中包括2棟負責混合彈道飛彈固態燃料的建築，但他並未透露影像來源。

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Satellite imagery indicates Israeli airstrikes hit missile fuel-mixing facilities in Iran, with damage to critical buildings at Parchin and Khojir.



The strikes, assessed by 2 U.S. researchers, could… https://t.co/JST5maFCap pic.twitter.com/evlHRkvKr6 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 26, 2024

艾弗勒斯表示，以色列可能藉此波空襲重創伊朗的大量生產飛彈的能力，並讓伊朗未來利用飛彈突破以色列防空系統的難度增加，「這次的空襲似乎極其精準。」

以色列戰機26日凌晨分3波空襲了德黑蘭和西部的飛彈工廠等地。伊朗軍方表示，以色列戰機使用「非常輕量的彈頭」來打擊伊朗伊拉姆省（Ilam）、胡齊斯坦省（Khuzestan）和德黑蘭周邊的邊界雷達系統，導致至少4名伊朗士兵喪命。

伊朗軍方指出，德黑蘭有權採取行動進行回應，但優先考慮在加薩走廊和黎巴嫩達成停火。