衛星照曝光！　以色列空襲炸毀伊朗「飛彈生產基地」

▲以色列26日對伊朗發動空襲造成至少4人死亡。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

以色列26日對伊朗發動空襲造成至少4人死亡,美國衛星影像更顯示,以色列甚至攻擊了伊朗一座飛彈生產基地,造成其中兩棟建築損毀,很可能大幅削弱伊朗大量生產飛彈的能力。專家分析指出,「這次的空襲極其精準。」

根據《路透社》獨家報導,華府智庫CNA分析師艾弗勒斯(Decker Eveleth)表示,以色列26日空襲了德黑蘭附近的大型軍事基地帕爾欽(Parchin)及飛彈生產基地霍吉爾(Khojir),其中霍吉爾基地正在進行大規模擴建,這波空襲很可能大幅削弱伊朗大量生產飛彈的能力。

艾弗勒斯指出,商業衛星公司Planet Labs的影像顯示,以色列空襲摧毀了霍吉爾基地內的2棟專門負責混合彈道飛彈固態燃料的建築。根據影像顯示,這些建築由高土牆圍住,這類結構通常與飛彈生產有關,設計目的是防止爆炸波及附近的可燃物。

Planet Labs的影像還顯示,以色列摧毀了帕爾欽的3棟建築和1間倉庫。前聯合國武器檢查員、科學與國際安全研究所(Institute for Science and International Security)負責人艾爾布萊特(David Albright)指出,帕爾欽的低解析商業衛星影像顯示,以色列空襲損壞了3棟建築,其中包括2棟負責混合彈道飛彈固態燃料的建築,但他並未透露影像來源。

