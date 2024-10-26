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美國籲伊朗「勿反擊以色列」停止交火循環　否則後果自負

▲▼ 以色列軍方發動報復攻擊，伊朗首都德黑蘭26日凌晨傳出爆炸聲。（圖／路透）

▲ 以軍發動報復攻擊，德黑蘭26日凌晨傳出爆炸聲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍26日對伊朗展開報復行動，3輪攻勢打擊防空系統、飛彈與無人機基地，伊朗稱僅造成「有限破壞」，不排除祭出反擊。美國官員對此則呼籲，雙方交火應該到此為止，若伊朗選擇回擊，美國會準備好保護以色列。

綜合CNN及《天空新聞》，以軍證實報復攻擊結束後，一名美國政府高級官員表示，「以色列與伊朗間的直接交火應該到此結束。若伊朗選擇再次回應，我們會做好準備，伊朗將再次承擔後果，但我們不希望看見這種情況發生」。

該名官員透露，總統拜登整晚多次聽取國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）簡報。他也證實CNN稍早的報導，即美國並未參與這起軍事行動，並稱空襲效果是「遏制未來的攻擊，同時降低伊朗進行這類行動的能力」。

白宮國安會議（NSC）發言人塞維特（Sean Savett）表示，白宮敦促伊朗不要攻擊以色列，「正如以色列所說，他們的回應是為了自衛，刻意避開人口稠密地區，僅針對軍事目標，與伊朗針對以色列最大城的攻擊相反」。

聲明也強調，美國並未參與這起行動，「我們的目標是加速外交進程，緩解中東緊張局勢」，「我們呼籲伊朗停止對以色列的攻擊，這種循環才能到此結束，不會進一步升級」。

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