　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遭以色列徹夜空襲！　伊朗「態度放緩」軍方首回應

▲以色列軍方發動報復攻擊，伊朗首都德黑蘭26日凌晨傳出爆炸聲。（圖／路透）

▲以色列軍方發動報復攻擊，伊朗首都德黑蘭26日凌晨傳出爆炸聲。（圖／路透）

文／中央社

以色列今天空襲伊朗至少造成4死，伊朗外交部長阿拉奇表示，伊朗自衛決心沒有極限；伊朗軍方則指德黑蘭有權採取行動進行回應，但優先考慮在加薩走廊和黎巴嫩達成停火。

法新社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）接受伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）官網訪問時說：「我認為我們已經表明，我們保衛自己的決心沒有極限。」

以色列今天凌晨對伊朗發動空襲，以報復德黑蘭本月初飛彈攻擊，而阿拉奇是首位對以軍今日襲擊發表評論的伊朗高層官員。

伊朗通訊社（IRNA）今晚引述軍方聲明報導，以軍空襲至少導致4名伊朗士兵喪命。

伊朗軍方今天指出，以色列空襲僅導致雷達系統受損，且伊軍將加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩停火視為首要之務。

伊朗軍方參謀總部發布聲明並在國營電視台宣讀：「多虧我國防空系統及時發揮作用，（以色列）攻擊造成的破壞有限，僅一些雷達系統受損。」

聲明提到：「大批飛彈遭到攔截，敵機受阻無法進入我國領空。」

聲明還補充道，以軍飛機只能從美國控制的伊拉克領空，向伊朗遠距離發射「少量搭載極輕型彈頭的長程飛彈」。

不過，伊朗參謀總部並未威脅立即展開報復行動。

其聲明說：「伊朗保留在適當時刻進行回應的合法權利，同時優先考慮在加薩和黎巴嫩建立永久停火。」

美聯社評論，儘管伊朗軍方稱自己有權採取報復行動，其聲明暗示，德黑蘭或許正試著想辦法避免局勢再進一步升溫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
康芮颱風路徑「紅框掃北台」　下周3天挾季風雨彈轟2地
華為白手套抓到了？台積電切斷供貨　「可疑客戶」遭爆料曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲律賓：熱帶風暴潭美至少釀85死　多地仍斷聯

喜馬拉雅山區新蛇種叫「李奧納多迪卡皮歐」！　以影帝命名原因曝

遭以色列徹夜空襲！　伊朗「態度放緩」軍方首回應

川普批「台灣100%偷走晶片生意」：若要美國保護，就該交保護費

3周大便一次！英21歲女滿肚屎如懷孕　用力一擠「內臟掉出」爆血

美國和平小鎮驚傳命案！　49歲男「離奇卡捐款箱」詭死

5死悲劇！15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹「裝死保命」恐怖過程曝

美國廉航爆財務危機「宣布賣飛機」！　精神航空大動作裁員

日女偶像自爆19歲「曾跟遊民熱戀」！男友激似明星　天天睡公園

軟體更新害航班中斷「5億美元飛了」！　達美航空控告CrowdStrike

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

反骨揭一番賞詐騙獲獎　孫生：不要再作弊囉！

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

《黑白大廚》三星遭白種元虧：沒人情味　澄清無視評審「後面的話剪掉了」

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

博恩靠「臺海戰爭」獲獎　感謝中國：好害怕兩岸和平XD

菲律賓：熱帶風暴潭美至少釀85死　多地仍斷聯

喜馬拉雅山區新蛇種叫「李奧納多迪卡皮歐」！　以影帝命名原因曝

遭以色列徹夜空襲！　伊朗「態度放緩」軍方首回應

川普批「台灣100%偷走晶片生意」：若要美國保護，就該交保護費

3周大便一次！英21歲女滿肚屎如懷孕　用力一擠「內臟掉出」爆血

美國和平小鎮驚傳命案！　49歲男「離奇卡捐款箱」詭死

5死悲劇！15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹「裝死保命」恐怖過程曝

美國廉航爆財務危機「宣布賣飛機」！　精神航空大動作裁員

日女偶像自爆19歲「曾跟遊民熱戀」！男友激似明星　天天睡公園

軟體更新害航班中斷「5億美元飛了」！　達美航空控告CrowdStrike

菲律賓：熱帶風暴潭美至少釀85死　多地仍斷聯

威力彩上看6.3億！6面相易中大獎　1部位越大越發財

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

5款Rosé同款太陽眼鏡！帶貨女神一戴就完售　最愛第3支修臉效果強大

連每月8000都不給身障父告兒女　歹命母揭殘暴面目打臉

台中廣三SOGO爆掏空18.9億　發特別股反悔不收回

優人神鼓遭火襲「排練場付之一炬」　創辦人劉若瑀：走回30年前初心

萬聖節變裝扮鬼3大禁忌！　命理師警告「引鬼上身」

高雄萬聖節8萬人擠爆凹子底公園　1事險釀「台版梨泰院」

築間進軍日本拚2年開6家　明年積極布局台灣韓式餐飲市場

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

國際熱門新聞

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

川普批台100%偷晶片生意：應繳保護費

21歲女便秘「3周大一次」　一用力內臟掉出

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

9人赴日「買7億精品」逃漏稅7千萬！

美15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹裝死活命

遭以色列徹夜空襲！　伊朗「態度放緩」軍方首回應

降等經濟艙　愛犬過世！男提告航空公司

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

俄軍痛罵「北韓大頭兵」音檔外流！

冰島縮短工時！失業率歐洲最低　經濟成長強勁

美選勢均力敵　賀錦麗1指標狂贏川普

16歲少女機上被性侵犯　機長立刻掉頭返航

UCLA教授喊「無家可歸」　課全被取消

更多熱門

相關新聞

美國籲伊朗勿反擊以色列　否則後果自負

美國籲伊朗勿反擊以色列　否則後果自負

以色列國防軍26日對伊朗展開報復行動，3輪攻勢打擊防空系統、飛彈與無人機基地，伊朗稱僅造成「有限破壞」，不排除祭出反擊。美國官員對此則呼籲，雙方交火應該到此為止，若伊朗選擇回擊，美國會準備好保護以色列。

以色列3輪攻勢狂轟伊朗　宣布達成任務

以色列3輪攻勢狂轟伊朗　宣布達成任務

以第2波襲擊出動逾百戰機　伊朗南部傳爆炸

以第2波襲擊出動逾百戰機　伊朗南部傳爆炸

以色列空襲加薩72死！一家13童全喪命

以色列空襲加薩72死！一家13童全喪命

伊朗關閉領空　以軍：嚴肅選擇威脅性目標

伊朗關閉領空　以軍：嚴肅選擇威脅性目標

關鍵字：

伊朗以色列空襲加薩黎巴嫩

讀者迴響

熱門新聞

走鐘獎大失控　來賓遭工作人員架走

即／宜蘭車禍1死4傷！Mini男駕駛身亡

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！　

陸客來台被一道菜征服：發明者是天才

走鐘獎司儀出大包「漏掉重要橋段」

律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

華為白手套抓到了？台積電切斷供貨

「台八女神」張家瑋宣布離開台灣

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

更多

最夯影音

更多

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面