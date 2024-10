以色列報復攻擊結束！　3輪攻勢轟炸伊朗防空系統、飛彈基地

▲ 以色列對伊朗發動報復空襲,完成任務後已經返航。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

伊朗首都德黑蘭當地26日凌晨傳出多起爆炸,以色列國防軍隨後證實展開報復攻擊,精準打擊軍事目標,連續3輪攻勢後已經完成任務返航,目標包括防空系統、飛彈及無人機基地等。伊朗官員聲稱損失有限,但也警告可能對以色列採取反擊。

綜合CNN等外媒,以軍稍早聲明宣布,對伊朗的攻擊已經結束,「以軍不久前在伊朗部分地區完成對軍事目標的精準且有針對性打擊,我們的飛機已經安全返航」,「此次襲擊是為回應伊朗政權近幾月來對以色列及我國公民的襲擊」,「報復性打擊已經完成,任務達成」。

聲明提到,以色列空軍攻擊用於生產伊朗去年向以色列的發射的飛彈製造設施,國防軍同時打擊伊朗地對空導彈陣列,與其他用於限制以色列在伊朗上空自由行動的空中軍力。

以軍發言人哈加里(Daniel Hagari)還警告,以色列正處於最高警戒狀態,若伊朗再發動「新一輪升級」,他們有義務做出回應,「所有威脅以色列並企圖將地區拖進更大規模升級的人都將付出沉重代價」。

美國及以色列官員向美媒Axios透露,以軍26日的攻擊分為3輪,第一輪鎖定伊朗防空系統,第二及第三輪則針對飛彈、無人機基地與生產基地。德黑蘭居民上傳社群媒體的畫面可見爆炸點亮夜空,接近黎明時分,城市上空有曳光彈升起。

