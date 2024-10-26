陸男泰國按摩遭性侵！睡著後「按摩師騎上來」

▲男子在按摩店遭性侵，事後報警。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名男子近日在網路上發文，稱自己在泰國清邁按摩時，被按摩師性侵。大陸駐清邁領館也證實，確實有一名男遊客就此事求助，並在報警驗傷後返國。

根據陸媒報導，男子表示，他日前赴泰國清邁旅遊，18日跟家人在清邁一家按摩店按摩時，找了一名按摩師單獨按摩，「我迷迷糊糊想睡過去的時候，突然發現他坐在我身上，我就驚跳起來把他推開了。」

男子說，他當時「懵了」，過一陣子才想到要報警，並要求就醫驗傷，可是因為語言不同，當地警方只找按摩店做了筆錄。男子也嘗試與店家協商，但店家多次推託，最後只支付了驗傷及醫藥費用，拒絕其他賠償。

從男子提供的錄音檔中可以發現，店家表示已在事發當天盡力承擔責任，包含花費5小時前往醫院，並支付相關費用。

大陸駐清邁領館的工作人員也證實，確實有一名男遊客就相關事件求助，但具體案情需詢問泰國警方，「他報警和體檢了，我們去瞭解，也和他說可以提供翻譯和律師，但他著急回國。」

男子還說，他有請泰國的朋友幫忙詢問警方，但警方竟說已經結案了，整件事情似乎就這樣不了了之，因此他才發文，提醒大家出國旅行要注意安全。