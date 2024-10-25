跟爸爸「出門買消夜」竟送命！天降水泥塊　砸死6歲華裔男童

▲男童跟爸爸出門買消夜，未料遭水泥砸頭身亡。（圖／翻攝馬來西亞皇家警察）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞馬六甲（Melaka）發生悲劇意外，一名6歲華裔男童跟父親外出買消夜，竟在披薩店門口，遭3樓剝落的水泥塊砸中頭部，最終不幸身亡。

中國報等外媒報導，這起事故發生在22日晚間10時左右，父親騎機車，載2個兒子去買披薩，未料在店門口發生悲劇。

男童父親回憶，當時剛停好車，就聽見東西從高空掉落的聲音，他立即拉著小兒子躲避，而原本已經迫不及待衝到店門口的大兒子，不知何時又跑回機車旁邊，卻因此被砸中頭部，當場失去意識。

意外發生後，許多路人圍觀，直到男童父親大喊大叫，才有熱心民眾挺身而出，開車載父子三人去醫院。不過，男童頭部重創，雙手雙腳多處骨折，在醫院搶救2小時之後，依然宣告不治。

M'sia boy, 7, dies after being struck by concrete that fell off 3-storey building in Melaka https://t.co/R9vyLJtn8K pic.twitter.com/mBwou8gBiZ — Mothership (@MothershipSG) October 25, 2024

男童表姊受訪時透露，表弟非常喜歡吃披薩，每周造訪那間披薩店3、4天。奇怪的是，案發當天，平時活潑好動的他，卻一直窩在房間玩手機，並且多次抱怨生病不舒服，但因為沒有發燒或其他症狀，大人們都不以為意，沒想到晚上出門一趟，竟是天人永隔。