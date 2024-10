跟爸爸「出門買消夜」竟送命！天降水泥塊　砸死6歲華裔男童

▲男童跟爸爸出門買消夜,未料遭水泥砸頭身亡。(圖/翻攝馬來西亞皇家警察)



記者吳美依/綜合報導

馬來西亞馬六甲(Melaka)發生悲劇意外,一名6歲華裔男童跟父親外出買消夜,竟在披薩店門口,遭3樓剝落的水泥塊砸中頭部,最終不幸身亡。

中國報等外媒報導,這起事故發生在22日晚間10時左右,父親騎機車,載2個兒子去買披薩,未料在店門口發生悲劇。

男童父親回憶,當時剛停好車,就聽見東西從高空掉落的聲音,他立即拉著小兒子躲避,而原本已經迫不及待衝到店門口的大兒子,不知何時又跑回機車旁邊,卻因此被砸中頭部,當場失去意識。

意外發生後,許多路人圍觀,直到男童父親大喊大叫,才有熱心民眾挺身而出,開車載父子三人去醫院。不過,男童頭部重創,雙手雙腳多處骨折,在醫院搶救2小時之後,依然宣告不治。

M'sia boy, 7, dies after being struck by concrete that fell off 3-storey building in Melaka https://t.co/R9vyLJtn8K pic.twitter.com/mBwou8gBiZ