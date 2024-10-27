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老公3個月不回家「妳現在靠我養」！她寂寞出軌前男友　兩派吵翻

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO辭掉工作在家顧小孩。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

夫妻如果無法互信，沒有足夠安全感，很容易導致感情破裂和爭吵，一名人妻表示，大學畢業後因為愛情婚生子，辭掉工作在家當全職家庭主婦，邁入婚姻第7年了，當初喊著「老婆辛苦了」的老公，如今卻嗆「妳現在是靠我養活」，甚至長達兩、三個月不回家，她最後禁不起誘惑出軌了，貼文掀起熱論。

人妻在Dcard發文，「結婚真的也沒比較好」，今年30歲了，為了愛情結婚生子，辭掉工作在家當家庭主婦，把青春奉獻給家庭，卻換來老公一句「妳整天在家除了吃就是睡，看孩子能有多累？」想起當初結婚時，老公含淚說「老婆辛苦了！謝謝你為家庭付出」，如今卻卻被嗆「妳現在是靠我養活」。

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人妻坦言，老公現在兩、三個月都沒回家，感到孤單和無助，某次前男友偶然發訊息給她，「我出軌了，出軌之後我才發現，偷來的男人比家裡的男人更刺激」。其實也想過離婚，但一想到小孩，她又退縮了，「對老公依然有些愧疚，畢竟背叛了他，如果說對他有多麼大的罪惡，也沒有吧！」

貼文曝光，有網友心疼原PO，「先不討論偷不偷，光是那句你整天在家吃睡看小孩有多累？我是男人我都覺得這種話竟然說得出口？男人賺錢養家很幸苦沒錯，但也不該說出這樣如此傷人的話」、「覺得妳老公比妳先出軌的機率比較大，妳老公的酸言酸語，更像先出軌的開場白，往後要是吵架記得錄音」、「女生還是要有收入來源，不然只能看對方臉色，千萬別傻傻結婚就以為可以靠男生養」。

也有網友指責，「出軌是不得已，是有人拿刀逼妳嗎？偷吃還這麼理直氣壯，妳也真厲害」、「出軌的時候反而不會想：出事了小孩怎麼辦」、「不離婚處理好再尋找自我，小孩也不是不處理偷吃的藉口」、「你覺得他對你不好可以離婚，之後你愛怎樣就怎樣，但是這都不是你出軌的理由」。

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