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老婆不倫激戰！人夫目睹「車震狂晃」崩潰暴怒　小王竟是親兄弟

▲桃園市田姓已婚人妻於2021年與周姓男子發生婚外情，甚至帶幼子會情郎，讓幼子坐前座，兩人在後座搞車震。（示意圖／取自CFP視覺中國）

▲ 大衛目睹妻子和兄弟在車上激戰。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名男子某天聯絡不上老婆，後來竟目睹老婆和他的親兄弟在汽車後座偷情，且他的母親也在車上，令他頓時怒火中燒，拿起一把鏟子狂毆手足和妻子，口中還揚言要「把你們都殺了」，近日被判處3年徒刑。

根據《每日星報》，41歲男子大衛（David McCulloch）來自澳洲塔斯馬尼亞州的德文港，和妻子結縭6年，育有4名子女，今年3月28日因聯絡不上妻子而起疑，找到人後卻目睹妻子和他的兄弟在一輛汽車後座做愛，而他的母親還坐在駕駛座上。

大衛當場打開車門，開始狂毆兄弟的胸部和身體，接著將妻子推到車外，毆打她的頭部好幾下，這時大衛的兄弟趁機試圖逃跑，更加激怒大衛，他當場抄起車上一把鏟子，開始敲向兄弟的頭部和身體。

母親試圖阻止時，大衛推了母親一把，導致她向後摔進一個有輪子的垃圾桶中，接著還用鏟子把手毆打妻子，用拳頭攻擊她的臉部。附近居民報警後，大衛企圖逃離現場時被捕，他的手足和妻子都被送醫，所幸僅受到輕傷。

大衛向警方說明，他目睹妻子和兄弟發生性關係後情緒崩潰，並坦承家中有自製槍枝與彈藥，警方搜索過程中還發現大麻。

大衛承認犯下蓄意造成嚴重傷害、持有大麻及槍枝等罪名，法官22日宣布判處3年有期徒刑，認為儘管遭受妻子背叛令他情緒不穩，不代表必須使用暴力。

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