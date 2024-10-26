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偷吃別人女友！小王慘遭設局痛毆「全裸下跪道歉」

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名男子偷吃別人的女友，慘遭設局痛毆，最終全裸下跪道歉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台中一名男子阿德（化名）與女友交往期間，女友背著他出軌，偷偷跟男子小王（化名）發生關係，並且交往，氣得他設局將小王抓住，使用武器痛毆、拍下小王全裸下跪的照片，還恐嚇「殺人關幾年就可以出來」。小王脫困後報警提告、阿德也因此被判處2年4月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿德原先與女友鄧女交往，怎料期間鄧女腳踏兩條船，另外又跟小王交往、發生親密關係。鄧女出軌的事情曝光以後，阿德怒不可遏，立即透過鄧女的名義，將小王誘騙到住處。

不知情的小王傻傻前往阿德的住處，結果遭到阿德使用掃把、鐵棒及工地使用的鐵製器具痛毆，導致頭部外傷、頭皮撕裂傷、下唇挫傷、左耳擦傷、雙前臂挫傷及瘀青等傷害。

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名男子偷吃別人的女友，慘遭設局痛毆，最終全裸下跪道歉。（示意圖／免費圖庫Pexels）

阿德扁完人以後仍舊不滿足，進一步逼迫小王脫光全身衣物，全裸下跪，並且向他求饒。阿德錄下小王全裸道歉的影片，接著拿出350萬元的借據，恐嚇稱「殺人之後，關幾年就可以出來」等話語，嚇得小王當即簽下借據。

小王被囚禁、凌虐將近5小時，直到簽下借據以後，才終於逃出生天，嚇得他立即前往警局報警、提告。對此，阿德則辯稱，是因為小王跑來他家，他害怕電動工具被偷，所以才會要求簽下借據。

不過，對於阿德的辯詞，台中地院法官並不採信，經過審理後，依照攜帶凶器對被害人施以凌虐而剝奪他人行動自由罪，判處2年4月有期徒刑，全案仍可上訴。

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