嘆「台灣是大魔王」！爭奪大谷「50轟球」輸了　日本社長曝心聲

▲大谷的50轟紀念球被台灣優式資本買下。（圖／美聯社／達志）

圖文／CTWANT

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，本季達成大聯盟史上第一次單季「50轟、50盜」里程碑，這顆第50轟球被拿到戈丁拍賣公司（Goldin Auctions）網站競標，最終以439.2萬美元（約新台幣1.4億）成交，創下史上最高價。拍賣公司創始人戈丁透露，得標者是台灣企業，先前參與競標日本購物網站LOCONDO公司的社長田中裕輔在Ｘ發文，不禁感嘆「台灣是大魔王」。

拍賣公司創始人戈丁，日前在IG上透露得標者身分，「你期待已久的答案揭曉了！大谷翔平生涯第50轟全壘打球的得主，這顆史上最具價值的棒球，是一家台灣企業。他們熱愛棒球也是大谷翔平的粉絲。至於這家企業的詳細資訊，將在世界大賽後公布！」

而先前也參與競標的田中裕輔，25日在Ｘ上發文感嘆，「大谷翔平選手的拍賣，最後的大魔王竟然是台灣企業啊，他們準備好要和世界分享，身為粉絲也很開心。」他透露原本準備了350萬美元（約新台幣1.1億）有信心將球帶回日本，沒想到在拍賣結束前價格飆到360萬（約新台幣1.15億），加上手續費等費用超出預算，只好忍痛放棄。

外界瘋傳得標者可能是中信辜仲諒或星宇航空董事長張國煒，如今證實是專注程式交易多年的投資公司、台北101的「優式資本」得標。

優式資本25日發出聲明：「優式資本專注投資本業也善盡企業社會責任，這顆破歷史記錄的 50 轟紀念球是全世界許多棒球迷心目中的聖杯，因此我們很榮幸把這個深具歷史價值的棒球帶回台灣，分享歷史的一刻。」透露將安排公益展出，讓球迷近距離一睹風采，希望可以促進台灣的棒球發展之外，也希望可以讓世界看見台灣。

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