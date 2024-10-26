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紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」　確認死者為中國公民

▲▼紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」　確認死者為中國公民。（圖／翻攝奧克蘭警方）

▲死者身穿的背心上印有簡體中文字。（圖／翻攝奧克蘭警方）

記者蔡紹堅／綜合報導

紐西蘭奧克蘭海灣港一名釣客今年3月釣魚時發現一具被多層塑膠袋包裹的屍體，疑似為一名亞洲女性。奧克蘭警方10月25日召開記者會，確認該具屍體死者為中國公民，是一名70歲的女性，去年8月來到紐西蘭，在當地沒有家人。

該具屍體是被一名退休的釣客在港邊發現，釣客表示，他當時看到一大包東西漂在海上，還以為是一頭牛，靠近之後發現是一個黑色的塑膠袋，於是用魚鉤把袋子鉤了過來，並發現袋子裡面還有多層袋子。

釣客提到，塑膠袋很難打開，他撕開之後，一隻手露了出來，「那隻手看起來比我小，而且顏色蒼白。」

釣客說，屍體至少被三層塑膠袋包裹住，「可能是因為袋子浸滿了水，所以非常重，我沒辦法完全打撈起來，所以先報了警。」

該具屍體被發現後，奧克蘭警方以凶殺案展開調查，初步認定死者是一名亞裔女性，並懷疑可能是中國公民。警方當時透露，死者的身高大約160公分，身穿藍色的睡褲及淺色背心，背心上還印有「娟燕針織制衣廠」等簡體中文字。

歷經超過半年的調查，奧克蘭警方10月25日召開記者會，確認該具屍體為中國公民，是年約70歲的女性，名叫Shulai Wang，於2023年8月從中國前往紐西蘭，在紐西蘭沒有其他家人。

警方也透露，這名女子身材非常瘦弱，並曾接受過膽囊切除術。

根據當地媒體報導，6月30日，名為Kaixiao Liu的男子與名為Lanyue Xiao的女子在試圖離開紐西蘭時被捕，疑與此案有關，兩人都被指控「干預人類遺體」。不過，兩人並未被指控導致Shulai Wang死亡。

對此，中國大陸駐奧克蘭總領館表示，案發以來，中方高度關注案件進展，同紐西蘭保持密切溝通、積極開展警務執法合作，「中方感謝紐方及時領事通報，已第一時間通知死者家屬並表達慰問，並正就有關善後事宜提供必要協助。」

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