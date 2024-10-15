高雄「鬼頭刺青」無名屍解剖　70多歲男性死亡時間、原因待鑑定

▲該處空地發現一具無名屍，遺體已經有風化情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市梓官區通港路一處雜草叢生的空地在13日上午發現一具屍體，當時區公所請工人在整理雜草時，在草地上赫然發現有人死亡，警方隨即封鎖現場進行鑑識、檢方也在14日進行解剖，初步判定死者為男性、年紀大約70多歲，死亡時間還需要法醫鑑定報告才能確定。

檢方14日晚間進行解剖相驗，從全口假牙評估死者大約是70多歲的男性，而死者背上有一個大約20公分左右大小的鬼頭刺青，但因為遺體已經呈現枯骨化以及皮革化情況，死亡原因暫時還是無法判斷。另外警方發現，遺體周邊到處有塑膠袋，遺體就躺在塑膠袋上，同時旁邊有礦泉水、鞋子跟手電筒，表示這些物品都是死者隨身攜帶，但為何陳屍在這裡？是他殺還是其他身體因素，需要法醫鑑定報告出爐之後才能確定。

▲高雄市警察局岡山分局。（圖／記者吳世龍攝）



這起案件是一名鄭姓民眾與林姓怪手司機在該處整地時，無意間發現疑似人骨的遺骸物，便報警處理，警方立即封鎖現場採證並報請檢察官相驗，由於死者身份尚未確定，檢方在14日已經指示轄區分局將死者外觀特徵、隨身衣物清理後，發布協尋專刊，協助家屬親人指認遺體，同時警方也會根據現有證據，從轄區內的失蹤人口進行比對。