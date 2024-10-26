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台南親子嘉年華警辦小小警察活動　熱鬧逗陣加強反詐反毒

▲2024台南市親子嘉年華於26日在新營南瀛綠都心活力登場，市長黃偉哲也到場與大家同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台南市親子嘉年華於26日在新營南瀛綠都心活力登場，市長黃偉哲也到場與大家同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南市親子嘉年華於26日在新營南瀛綠都心活力登場，東森YOYO家族全明星總動員，與多組超人氣卡通明星輪番上陣動感唱跳，市長黃偉哲也到場與大家同樂。

▲2024台南市親子嘉年華於26日在新營南瀛綠都心活力登場，市長黃偉哲也到場與大家同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警局亦派出超人氣警察大頭寶寶與警察大姊姊、大哥哥，在主舞台以帶動方式與台下親子進行互動及犯罪預防有獎徵答，同時在活動會場設置辦理「小小警察體驗」活動，開放親子參加小小警察制服換裝、警用裝備體驗、騎乘小小警用機車拍照、認識毒品危害、詐騙手法等，藉由沉浸式體驗，讓親子寓教於樂，深入了解防詐、反毒、婦幼安全、交通安全之重要性及正確預防方法。

▲2024台南市親子嘉年華於26日在新營南瀛綠都心活力登場，市長黃偉哲也到場與大家同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警局辦理犯罪預宣導工作不僅走入社區、學校，亦持續結合本市大型活動，針對不同族群實施分齡、分眾宣導，本次藉由親子活動吸引平常繁忙於工作與家庭的家長族群，利用此場合加強宣導常見詐騙手法及防詐小撇步，提升民眾反詐知能；使用擬真毒品箱向小朋友說明新興毒品樣態、危害及拒絕毒品的妙招，增加學童反毒意識，避免誤食毒品，提升自我保護能力。

▲2024台南市親子嘉年華於26日在新營南瀛綠都心活力登場，市長黃偉哲也到場與大家同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024台南市親子嘉年華於26日在新營南瀛綠都心活力登場，市長黃偉哲也到場與大家同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警局表示，台南市2024年9月受理詐欺案件件數，仍以「投資詐欺」居冠、「假網路拍賣詐欺」次之，持續提醒民眾投資應慎選合法之管道，切勿輕易點擊社群平台之投資廣告、勿加入不明投資群組或App，亦勿輕信「名人代言」、「高獲利、低風險」之話術，才能有效阻絕詐騙集團，防止被害。如遇有疑似詐騙情事，請依循防詐三步驟「一聽二掛三查證」進行查證，或立即撥打165反詐專線諮詢或110報案電話尋求協助。

▲2024台南市親子嘉年華於26日在新營南瀛綠都心活力登場，市長黃偉哲也到場與大家同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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