《愛子歸來》台南首映感動全場！　歡迎各界善心公益企業團體支持並踴躍包場

▲《愛子歸來》台南首映會於10月26日在台南大遠百威秀影城隆重舉行，這是知名金獎導演李靖惠，歷經十年心血，跨越美國與台灣打造的的最新力作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

《愛子歸來》台南首映會於10月26日在台南大遠百威秀影城隆重舉行，這是知名金獎導演李靖惠，歷經十年心血，跨越美國與台灣打造的的最新力作，聚焦於愛及親情的感人電影。

《愛子歸來》的真摯故事獲得國內外肯定，榮獲紐澤西國際紀錄片影展最佳國際紀錄片獎，並入圍聖地牙哥亞洲電影節、台灣國際紀錄片影展等多個重要影展，亦獲邀紐約台灣真實影展閉幕片等殊榮。《愛子歸來》將於於首映會後在全台戲院上映，啟動傳愛列車，預計將掀起愛的熱潮。李靖惠導演經典作品《麵包情人》曾榮獲釜山國際影展發行獎等十餘項國際大獎，院線上映也獲得廣泛佳評，是十年磨一劍的史詩紀錄片。

《愛子歸來》講述了一群渴望愛與希望的人，在困境中如何藉由外界的關懷與陪伴打破心理的高牆，重新找回生命的意義，影片聚焦於主角楊媽媽與受刑人之間從陌生到情同親人的動人關係。一群懷抱美國夢的年輕人，因故深陷牢獄，甚至被判刑一百多年，成為被遺忘的族群；楊媽媽則是遭逢接二連三家庭變故，60歲一無所有之際，絕處逢生，展開一場不可思議的旅程。她二十多年來為這些監獄青年寫了上萬封信，真摯情誼穿越監獄高牆，給予獄友精神支持與活下去的勇氣。影片還描繪了祖孫三代的情感變遷，展示了跨越世代的親情故事。

李導演感性表示：「通過影片，希望觀眾能重新思考親情、愛與關懷在我們生活中的重要性。父親曾說我創作的每一部電影，就像我的孩子。非常感謝父母和家人，三十多年的創作之路，在情感上、在財務上、在行動上，全方位的支持。若沒有父親的支持，靖惠無法毅然決然放棄大學教職，全然投入《愛子歸來》製作工作。尤其是父親生病最需要照顧之時，我又忙於全台上映的推廣活動，無暇陪伴父親，面對商業院線的挑戰，只能專注向前衝刺。期待台中的觀眾朋友們，也成為靖惠的家人，我們一起透過《愛子歸來》傳播愛的祝福。」

《愛子歸來》將於10月26日起在全台上映，導演盼此影片啟動愛的列車，萬人公益贈票、百場公益包場，以嘉惠青年學子，成為生命教育、防治犯罪教育與家庭教育的最佳教材。詳情請鎖定臉書資訊。

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《愛子歸來》預告片 https://youtu.be/qlKmVNBGu2o?si=PaDYVUDqElYdhJ3x