吸喪屍菸彈後上路！台南男騎士自摔倒地畫面曝　警路過當場逮人

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南一名26歲郭姓男子，24日晚間騎車行經安平區健康路三段與國平路口時，無故自摔倒地，警方巡邏時看到郭男倒地，上前查看後，發現郭男神情異常，全身顫抖、精神恍惚，發現其腰間攜帶電子菸棒與菸彈，經檢測內含有三級毒品依托咪酯（俗稱「喪屍菸彈」），警方依法帶回偵辦。

▲男吸食「喪屍菸彈」騎車路倒，遇警方當場遭逮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，24日22時30分許執行巡邏勤務時，行經安平區健康路三段與國平路口，發現郭男在停等紅燈時，不明原因突然自摔倒地，員警見狀立即上前了解情況，發現郭男無法自控地全身顫抖、精神相當恍惚，並於腰間發現電子菸棒1隻及依托咪酯菸彈1只等。

經快速試劑檢測，該菸彈呈依托咪酯陽性反應，郭男尿液檢驗亦呈現三級毒品苯二氮類反應，詢後除依違反「毒品危害防制條例」層報市警局裁罰外，另涉嫌毒駕公共危險部分，依法函請台南地檢署偵辦。

第四分局長曹儒林表示，毒品零容忍是政府的一貫立場，依托咪酯類毒品施用後會出現肌肉顫抖、精神混亂等情形，因此俗稱「喪屍菸彈」。此外，電子菸屬菸害防制法規範禁用的類菸品，施用者將被衛生主管機關處以新台幣2000元以上、1萬元以下的罰鍰。呼籲民眾應保持警惕，遠離毒品，並積極舉報任何可疑的毒品交易行為，共同維護社會的安全與和諧。