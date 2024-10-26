　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吸喪屍菸彈後上路！台南男騎士自摔倒地畫面曝　警路過當場逮人

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南一名26歲郭姓男子，24日晚間騎車行經安平區健康路三段與國平路口時，無故自摔倒地，警方巡邏時看到郭男倒地，上前查看後，發現郭男神情異常，全身顫抖、精神恍惚，發現其腰間攜帶電子菸棒與菸彈，經檢測內含有三級毒品依托咪酯（俗稱「喪屍菸彈」），警方依法帶回偵辦。

▲▼ 男子吸食「喪屍菸彈」騎車路倒 巧遇警方當場遭逮】 。（圖／記者林東良翻攝）

▲男吸食「喪屍菸彈」騎車路倒，遇警方當場遭逮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，24日22時30分許執行巡邏勤務時，行經安平區健康路三段與國平路口，發現郭男在停等紅燈時，不明原因突然自摔倒地，員警見狀立即上前了解情況，發現郭男無法自控地全身顫抖、精神相當恍惚，並於腰間發現電子菸棒1隻及依托咪酯菸彈1只等。

▲▼ 男子吸食「喪屍菸彈」騎車路倒 巧遇警方當場遭逮】 。（圖／記者林東良翻攝）

經快速試劑檢測，該菸彈呈依托咪酯陽性反應，郭男尿液檢驗亦呈現三級毒品苯二氮類反應，詢後除依違反「毒品危害防制條例」層報市警局裁罰外，另涉嫌毒駕公共危險部分，依法函請台南地檢署偵辦。

▲▼ 男子吸食「喪屍菸彈」騎車路倒 巧遇警方當場遭逮】 。（圖／記者林東良翻攝）

第四分局長曹儒林表示，毒品零容忍是政府的一貫立場，依托咪酯類毒品施用後會出現肌肉顫抖、精神混亂等情形，因此俗稱「喪屍菸彈」。此外，電子菸屬菸害防制法規範禁用的類菸品，施用者將被衛生主管機關處以新台幣2000元以上、1萬元以下的罰鍰。呼籲民眾應保持警惕，遠離毒品，並積極舉報任何可疑的毒品交易行為，共同維護社會的安全與和諧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／孫生現身道歉！坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事
便當店食物中毒　60人吃完上吐下瀉
康芮颱風「不排除更接近台灣」　北部雨彈連5天
走鐘獎／琳妲、蕾菈先登場　8萬元禮服渾圓若隱若現
眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎
嘉義3.1地震「和中埔大地震位置相同」　專家示警：當年360

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上山採藥摔落山坡！男大腿骨折虛弱躺溪谷　警消步行溯溪急救援

台鐵新烏日站高中生落軌！司機急剎車　原因超傻眼：看手機失神

遜咖工程師「程式寫不好」找同行搶票　狂掃阿妹+周董70張票

吸喪屍菸彈後上路！台南男騎士自摔倒地畫面曝　警路過當場逮人

超扯騎士！無照上路違規轉彎「還停路中滑手機」　慘被計程車猛撞

水電工3天2度性侵少女「我會養你」拐騙離家　還賣掉她手機

鐵皮墜地！正濱漁港彩虹屋頂加「4F掉落」畫面曝　路過民眾驚

牆上還貼禁賭告示！台南棋牌社竟涉賭　24人麻將打到一半慘被逮　

台南永康民宅突竄火舌！黑煙薰天消防緊急灌救　燒剩骨架畫面曝光

快訊／左營海陸上兵自戕驗屍　下午對遺體電腦斷層掃描

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

上山採藥摔落山坡！男大腿骨折虛弱躺溪谷　警消步行溯溪急救援

台鐵新烏日站高中生落軌！司機急剎車　原因超傻眼：看手機失神

遜咖工程師「程式寫不好」找同行搶票　狂掃阿妹+周董70張票

吸喪屍菸彈後上路！台南男騎士自摔倒地畫面曝　警路過當場逮人

超扯騎士！無照上路違規轉彎「還停路中滑手機」　慘被計程車猛撞

水電工3天2度性侵少女「我會養你」拐騙離家　還賣掉她手機

鐵皮墜地！正濱漁港彩虹屋頂加「4F掉落」畫面曝　路過民眾驚

牆上還貼禁賭告示！台南棋牌社竟涉賭　24人麻將打到一半慘被逮　

台南永康民宅突竄火舌！黑煙薰天消防緊急灌救　燒剩骨架畫面曝光

快訊／左營海陸上兵自戕驗屍　下午對遺體電腦斷層掃描

上山採藥摔落山坡！男大腿骨折虛弱躺溪谷　警消步行溯溪急救援

預防大車拋錨癱瘓淡水交通！　警分局啟動調撥強化應變力

10年前罹乳癌！女腳痛就醫　核磁共振查出：癌細胞轉移骨頭

台鐵新烏日站高中生落軌！司機急剎車　原因超傻眼：看手機失神

4兒子分遺產「不滿這1人也有」　阿嬤狂被情勒！怒吼全捐了

世界最大鹽祭典　鯤鯓王平安鹽祭邀您一起來祈福

上演22分超級逆轉秀　湖人相隔14個賽季再度開季2連勝

遜咖工程師「程式寫不好」找同行搶票　狂掃阿妹+周董70張票

「時尚媽咪」Melody秋冬氣血養生茶　超簡單配方輕鬆養顏美容

走鐘獎／孫生現身先道歉　坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

社會熱門新聞

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

左營海軍基地上兵自戕　父母悲痛到場認屍

商演歌手赴泰失聯　疑遭詐團拘禁

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

爆東區高檔酒店兼差　「食藥署女神」回應了

澳洲5寶媽運「4000萬毒品」來台被逮　下場出爐

男因高麗菜被擄54天虐死　主嫌僅26歲

科博館墜亡員工是「博士副研究員」

5工程師當黃牛　周董演唱會搶48組序號

台鐵新烏日站驚傳「高中生落軌」

左營海軍基地1哨兵身亡　軍方阻止媒體拍攝

台中西屯26歲男住宅大樓前車內詭異亡

科博館資深員工館內4樓墜B1亡　遊客目擊驚叫

更多熱門

相關新聞

《愛子歸來》台南首映感動全場！歡迎踴躍包場

《愛子歸來》台南首映感動全場！歡迎踴躍包場

《愛子歸來》台南首映會於10月26日在台南大遠百威秀影城隆重舉行，這是知名金獎導演李靖惠，歷經十年心血，跨越美國與台灣打造的的最新力作，聚焦於愛及親情的感人電影。

台南永康民宅火警！1樓平房突竄火舌「燒剩骨架」

台南永康民宅火警！1樓平房突竄火舌「燒剩骨架」

台南400親子嘉年華黃偉哲趣味萬聖節扮裝參與同歡

台南400親子嘉年華黃偉哲趣味萬聖節扮裝參與同歡

台南佳里扶輪社捐贈住宅用火災警報器

台南佳里扶輪社捐贈住宅用火災警報器

台南勞工局移工健康諮詢強化移工健康管理

台南勞工局移工健康諮詢強化移工健康管理

關鍵字：

台南毒品喪屍菸彈駕車安平

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

NanaQ被分手5天公開內幕！

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

細肩帶女求外送員借錢吃飯！全場歪樓

名醫出軌「美女營養師」　元配母親打臉

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面