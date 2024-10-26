超猛！醉漢揮拳攻擊　冠軍牛肉麵店壯碩老闆「1秒KO反壓制」

記者林東良、吳佩蓁／台南報導

台南知名牛肉麵店「老龐家傳牛肉麵」陳姓老闆，24日晚間下班時突遭一名邱姓醉漢揮拳攻擊，身材魁武的陳男被嚇到後，當場反擊並將對方壓制在地，接著請路人幫忙報警，警方到場後發現雙方均受傷掛彩，立即將邱男送醫，雖然雙方都表示不提告，但警方認雙方在公開場合互毆，仍依《社會秩序維護法》函送裁處。

▲老龐牛肉麵陳姓老闆突遭邱姓醉漢攻擊，當場反擊將對方壓制在地 。（圖／記者林東良翻攝，下同）



老龐牛肉麵連續2年獲得台北國際牛肉麵節金獎，2023年拿下紅燒組金牌，今年10月又奪得最牛廚人金牌獎，深受不少饕客喜愛。36歲的老龐牛肉麵陳姓老闆身材壯碩，他在臉書發文表示，24日晚間下班後，他正準備過馬路到超商買東西，沒想到1名男子突然靠近他說：「你手機給我！」他還沒反應過來，對方就突然一拳打在他腦邊，他下意識反擊自保，擊倒對方後，他擔心男子起身攻擊其他路人，馬上上前壓制對方並請路人報警。

陳老闆雖然開玩笑說「對方也不長眼選到我這種壯如牛的身材」，但仍心有餘悸，幸好對方當時沒有拿武器，他也僅四肢擦傷無大礙。

警方表示，經了解動手的邱姓男子因酒醉，誤以為站在路邊講電話的陳老闆是詐騙集團，雙方因而發生肢體衝突，經員警告知權利，雙方表示均不提出傷害告訴，但雙方互毆部分，仍依《社會秩序維護法》第87條函送裁處，依法可處1萬8千元以下罰鍰。

▲「老龐牛肉麵」剛獲得2024台北國際牛肉麵節獲最牛廚人金牌獎。（圖／翻攝老龐家傳牛肉麵臉書）