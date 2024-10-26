台南400農漁地景藝術節壓軸登場　唐美雲歌仔戲團戲遊新化果菜市場

▲台南市農業局26日在新化果菜市場舉辦「台南400農漁地景藝術節」壓軸演出，由唐美雲歌仔戲團帶來精彩的《文化遊園》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市農業局26日在新化果菜市場舉辦「台南400農漁地景藝術節」壓軸演出，由唐美雲歌仔戲團帶來精彩的《文化遊園》，本次演出特別選擇在新化果菜市場這一具有歷史與指標性的地點舉行，結合了新化果菜市場二周年活動，吸引了眾多藝術愛好者及遊客前來參與。

本次《文化遊園》演出形式新穎多元，不僅在市場內搭設主舞台區，開放民眾自由進場觀賞，演員們隨著劇情的推進，將表演區域延伸至市場內的攤位區，與現場攤位互動，將傳統藝術帶入群眾生活之中。透過生動的故事、豐富的音樂和演員們精湛的表演，讓觀眾能在戲曲中感受到傳統與現代的完美融合。

市長黃偉哲親臨現場表示，新化果菜市場自搬遷至現址以來，規模擴大近50％，市場空間挑高，通風與照明條件優良，翻轉了人們對傳統果菜市場的印象，成為參觀選購台南優質農產品的理想場所。感謝農業部補助本次台南400年的表演活動，本次活動不僅結合了新化果菜市場二周年慶典，還有農特產品市集以及風景區門票贈送等豐富內容，期望遊客在參與農漁地景藝術節的同時，能深入新化區各地旅遊，促進地方觀光產業發展。

農業局代理局長陳仲杰指出，舉辦「台南400農漁地景藝術節」旨在邀請國內優秀表演團隊，結合本市特色農業場域，以「歌舞樂戲」的形式展現不同以往的農業場域風貌。透過六場精彩演出，包括「蓮韻翩翩-綻放白河」、「戀戀蚵南里」、「藝擊玩家」、「印象後壁」、「聽海之心」及「文化遊園」，觀眾能深切感受到台南農業與藝術的完美結合，進一步吸引遊客前來產區觀光。