萬聖節「天母搞什麼鬼」開跑！大小鬼怪塞爆街頭　小朋友討糖嗨翻

記者趙蔡州／綜合報導

台北市第16屆「天母搞什麼鬼」萬聖節派對25日、26日盛大展開，活動25日晚間由「百鬼夜行戲弄老闆娘踩街」揭開序幕，許多精心打扮的家長帶著孩子在街頭享受歡樂氣氛，變裝後的小朋友也紛紛拿著南瓜燈籠找店家討糖吃，現場人潮擠爆。

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▲家長打扮成鬼新娘，孩子則變成童男童女。（圖／記者莊喬迪攝）

第16屆「天母搞什麼鬼」萬聖節派對25日晚間7點由「百鬼夜行戲弄老闆娘踩街」率先開跑，參加者在新光三越台北天母店集結後，可與「乖乖」大玩偶及小小魔兵們一同遊行，沿途走過忠誠路二段向店家討糖直到抵達大葉高島屋，沒有變裝的朋友們也可以一起遊行拍照，享受濃濃的萬聖節氣氛。

現場畫面可以看見，有家長打扮成鬼新娘，孩子則變成童男童女，造型相當吸睛，讓不少人紛紛上前搶合照，還有年輕人打扮成黑白無常，一群「鬼差」過馬路的畫面相當逗趣，甚至有人變裝成電鋸殺人狂，手上拿著電鋸再配上聲音特效，還原程度破表。

▲有民眾變成電鋸殺人狂，也有人打扮成黑白無常。（圖／記者莊喬迪攝）

「天母搞什麼鬼」26日活動將舉辦一整天，活動共有五大展區，分別是天母運動公園、天母廣場、SOGO天母店、大葉高島屋、新光三越台北天母店，除了有250間配合討糖的店家外，百貨業者也會發放4500個限量版南瓜桶，在天母運動公園也會設置市集，販售萬聖節限定商品、美食，同時現場還會有各種即興音樂派對、超人力霸王雅克假面騎士演出，