桃園有得雙語中小學「世界鬼怪大會」　各國的鬼都來了

▲萬聖節搞鬼！桃園有得雙語中小學「世界鬼怪大會」看到各國鬼。（圖／有得雙語提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為了讓孩子認識各國鬼文化，桃園市中壢區有得雙語中小學於西洋萬聖節前夕，25日於學校舉辦「世界鬼怪大會」，由家長會活動組精心籌劃，特別打造的鬼屋活動成為當天最大亮點，吸引大小朋友一起扮鬼，讓師生們發揮對各國鬼怪的不同想像！

有得國中小學家長會長謝東穎表示：「世界鬼怪大會」的鬼屋活動，以全球各國的文化為靈感，將鬼屋分為多個主題區域，重現了不同國家的鬼怪傳說。從日本的妖怪、歐洲的吸血鬼到墨西哥的亡靈，每一個區域都經過精心佈置，不僅讓小朋友感受到異國文化中的驚悚氛圍，還能藉此了解各國對於鬼怪的不同想像。

▲家長會長謝東穎(右)嗨扮鬼。（圖／有得雙語提供）

戶外活動現場，小朋友們穿著各式各樣的萬聖節服裝，化身成為小小的魔法師、巫婆、吸血鬼等角色，積極參與闖關遊戲。活動不僅讓孩子們感受到節日的歡樂氛圍，也培養了他們的團隊合作精神和勇氣。

謝東穎說，透過鬼屋主題，我們希望孩子們不僅能享受萬聖節的歡樂，還能在遊戲中學習到各國鬼文化的多樣性。小朋友們也紛紛表示，這次的鬼屋活動比以往更加刺激且有趣，是他們最期待的萬聖節活動之一。桃園有得雙語中小學的萬聖節活動，已經成為校內的傳統盛事，並且年年創新，不僅受到學生的熱烈喜愛，也成為家長們每年最期待的活動之一。