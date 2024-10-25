　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園有得雙語中小學「世界鬼怪大會」　各國的鬼都來了

▲桃園有得雙語中小學「世界鬼怪大會」看到各國鬼

▲萬聖節搞鬼！桃園有得雙語中小學「世界鬼怪大會」看到各國鬼。（圖／有得雙語提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓孩子認識各國鬼文化，桃園市中壢區有得雙語中小學於西洋萬聖節前夕，25日於學校舉辦「世界鬼怪大會」，由家長會活動組精心籌劃，特別打造的鬼屋活動成為當天最大亮點，吸引大小朋友一起扮鬼，讓師生們發揮對各國鬼怪的不同想像！

有得國中小學家長會長謝東穎表示：「世界鬼怪大會」的鬼屋活動，以全球各國的文化為靈感，將鬼屋分為多個主題區域，重現了不同國家的鬼怪傳說。從日本的妖怪、歐洲的吸血鬼到墨西哥的亡靈，每一個區域都經過精心佈置，不僅讓小朋友感受到異國文化中的驚悚氛圍，還能藉此了解各國對於鬼怪的不同想像。

▲桃園有得雙語中小學「世界鬼怪大會」看到各國鬼

▲家長會長謝東穎(右)嗨扮鬼。（圖／有得雙語提供）

戶外活動現場，小朋友們穿著各式各樣的萬聖節服裝，化身成為小小的魔法師、巫婆、吸血鬼等角色，積極參與闖關遊戲。活動不僅讓孩子們感受到節日的歡樂氛圍，也培養了他們的團隊合作精神和勇氣。

▲桃園有得雙語中小學「世界鬼怪大會」看到各國鬼

謝東穎說，透過鬼屋主題，我們希望孩子們不僅能享受萬聖節的歡樂，還能在遊戲中學習到各國鬼文化的多樣性。小朋友們也紛紛表示，這次的鬼屋活動比以往更加刺激且有趣，是他們最期待的萬聖節活動之一。桃園有得雙語中小學的萬聖節活動，已經成為校內的傳統盛事，並且年年創新，不僅受到學生的熱烈喜愛，也成為家長們每年最期待的活動之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／大谷翔平50轟球買主找到了！　優式資本發聲
女網紅「沙白白」赴瑞士安樂死！
日6位大咖AV男、女優參加同志遊行
前花蓮縣長王慶豐驚傳離世　享耆壽91歲
快訊／趙正平證實老婆懷孕！
快訊／偷高鐵TGo、國泰小樹點　「2點數大盜」羈押禁見
快訊／南檢再挫敗！承暘光電姊弟涉詐貸3億　不服羈押抗告成功

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東舊香蘭遺址走讀活動　助外地民眾認識當地生活

竹市府11月1日起補助自費疫苗接種　預計超過4500人受惠

桃園有得雙語中小學「世界鬼怪大會」　各國的鬼都來了

高雄消防安全設備公司　捐贈嘉義縣指揮車...提升救災能力

自備容器！台東回收年度最終場　把握10月最後一場次兌換

推動安心生活圈　嘉義市打造6失智友善社區　

推動創意教育　台東代表團啟程參加紐倫堡國際發明展

阿姆坪防淤隧道進行今年2次沖淤　累計清淤25萬立方公尺

台東沙城盃全國中小學田徑對抗賽10／25登場　8百明日之星競技

「裝潢房子」保單借款老哏還在騙　東港警銀阻詐50萬

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

萌娃爆哭緊抓頭髮不放　爸慌張崩潰救援：放開！

男坐大怒神誤握工作人員手　下秒發現急道歉！友全笑翻

【搶到了！】周杰倫演唱會門票搶錯成「周湯豪」 網笑：搶半天搶錯人

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

台東舊香蘭遺址走讀活動　助外地民眾認識當地生活

竹市府11月1日起補助自費疫苗接種　預計超過4500人受惠

桃園有得雙語中小學「世界鬼怪大會」　各國的鬼都來了

高雄消防安全設備公司　捐贈嘉義縣指揮車...提升救災能力

自備容器！台東回收年度最終場　把握10月最後一場次兌換

推動安心生活圈　嘉義市打造6失智友善社區　

推動創意教育　台東代表團啟程參加紐倫堡國際發明展

阿姆坪防淤隧道進行今年2次沖淤　累計清淤25萬立方公尺

台東沙城盃全國中小學田徑對抗賽10／25登場　8百明日之星競技

「裝潢房子」保單借款老哏還在騙　東港警銀阻詐50萬

道路太窄！運將繞路沒告知挨嗆　乘客餘火未消...後座出拳打人

快訊／大谷翔平50轟球買主找到了！優式資本發聲：很高興帶回台

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

《小丑2》大玩歌舞隱喻小丑癲狂內心　舞出屬於社會邊緣人的悲傷喜劇

上海女網紅赴瑞士安樂死！感性告白父親：再也不會麻煩你了

「立院被綠司法拔成無牙老虎！」　朱立倫轟：將嚴審大法官人事案

被富二代男友「暴打踹進水溝、囚禁」！許聖梅曝恐怖經歷　謝震武聽傻了

憲法法庭判決「總統不必到立院」　李彥秀酸：被呵護成為溫室花朵

斥資17.7億！左營社宅動工　捷運站10分鐘

前花蓮縣長王慶豐驚傳離世　享耆壽91歲

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

地方熱門新聞

4車追撞釀3人傷　現場受阻1.5小時車陣塞3公里

快訊／風浪過大　金門小三通今停航

反對芳苑設火葬場　二林人連署罷免鎮長

網傳台南北區因違規停車疑被檢舉人盯上發生糾紛警已依法舉發

阿姆坪防淤隧道　今年2次沖淤25萬立方公尺

日月潭涵碧樓即起至11/4推2024線上旅展

2024萬聖節愛幼幼兒園攜手東橋里萬聖節派對

災害應變新突破南消完成T-CERT培訓及授證

投資詐騙不消停南警配合銀行阻詐2起共250萬元

嘉義溪口長照據點新建大樓啟用

奇美博物館特展揭開《畫師們》創作祕辛

台東地籍導航通　推出不到1年近4萬人使用

日本群馬「高崎祭」連三天台南大遠百登場

小三通沒X光機塞爆　岸巡隊回應了

更多熱門

相關新聞

柯基扮「整條吐司」軟嫩屁屁無違和

柯基扮「整條吐司」軟嫩屁屁無違和

萬聖節即將到來，日本一隻名叫麵包(ぱん)的柯基犬被飼主扮成「烤吐司」，身上套著吐司塑膠袋，眼神雖然很無奈但還是乖乖配合。這張可愛又搞笑的照片在X平台上已經快達到1400萬次的點閱率。

Mister Donut3大萬聖節優惠來了

Mister Donut3大萬聖節優惠來了

2024萬聖節限定甜點推薦美食達人

2024萬聖節限定甜點推薦美食達人

2024萬聖節愛幼幼兒園攜手東橋里萬聖節派對

2024萬聖節愛幼幼兒園攜手東橋里萬聖節派對

「不給糖就搗蛋」母湯！幼兒園列7原因拒過萬聖節　家長讚翻

「不給糖就搗蛋」母湯！幼兒園列7原因拒過萬聖節　家長讚翻

關鍵字：

萬聖節搞鬼桃園有得雙語中小學世界鬼怪大會

讀者迴響

熱門新聞

16歲少女機上被性侵犯　機長立刻掉頭返航

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」1年前洩尪事業

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

即／內壢車站驚傳落軌！男遭自強號列車撞擊身亡

開價砍400萬「房仲氣到封鎖他」　現價曝糗了

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！享壽75歲　

美麥當勞大腸桿菌致死　來源找到了

科博館資深員工館內4樓墜B1亡　遊客目擊驚叫

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

大谷1.4億50轟球買主是台人！財經網美曝身分

律喜忍1年親爆崔敏煥「多次叫小姐」錄音檔

即／拍閨蜜屁股色喊：撞起來才爽　孫生被起訴

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面