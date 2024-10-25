狂風暴雨摧殘！「天母搞什麼鬼」帳篷全毀了　草地都爛泥巴

▲草地變成爛泥巴現場。（圖／翻攝天母商圈粉專）



網搜小組／劉維榛報導

受東北季風與潭美颱風外圍環流雙重影響，不少地方狂風暴雨！而第16屆「天母搞什麼鬼」雖然如期舉行，但草地區域出現爛泥巴，帳篷也被吹毀，主辦單位徵求志工一起來恢復面貌，「天母運動公園大草皮區帳篷全數摧毀」，時間為明（26日）上午進行大清掃。

一年一度孩子們最期待的「天母搞什麼鬼」活動，今年邁入第16年，但受到東北季風，以及颱風外圍環流雙重打擊，活動草皮現場猶如颱風過境般亂成一團，主辦單位指出，「天母運動公園大草皮區帳篷全數摧毀」。

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照片可見，原本綠意盎然地草皮都浸水，到處都是爛泥巴，帳篷甚至與骨架分離，連同活動設備被狂風吹在四處。

對此，主辦單位徵求志工一起恢復面貌，時間為26日上午9點至12點，自己的活動自己辦，自己的家園自己救，「時間約3個小時並附一餐，歡迎各方勇者一起恢復自己的家園」，同時建議志工們穿拖鞋來即可。

▲帳篷與骨架分離了。（圖／翻攝天母商圈粉專）



底下網友回應，「真的來搞鬼了」、「沒颱風比颱風更強的風」、「辛苦了！感謝有你們」。

不過天母商圈粉專指出，「天母搞什麼鬼」25至26日都正常舉辦，現場還出現「最強秘密武器」乖乖藝術裝置鎮壓。