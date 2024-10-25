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2024萬聖節限定甜點推薦！美食達人點出一改變　I人家庭也能盡情享受儀式感

▲▼萬聖節,蛋糕,美食達人,飯店。（圖／陶禮君提供）

▲台北晶華由點心房主廚打造搞怪甜點樂園系列甜點。（圖／台北晶華提供）

記者楊智雯／綜合報導

萬聖節即將到來！這個充滿鬼怪傳說的節日早已成為美食派對的最佳時機！
各大餐飲業者紛紛祭出超吸睛的萬聖節限定甜點，而且今年的萬聖節蛋糕甜點非常有特色，不只是小尺寸的個人點心，更多了許多派對、家庭適合的大型蛋糕，連美食達人陶禮君都忍不住公開私藏口袋名單，推薦這些「親子同樂、甜蜜共享」的夢幻逸品！

最讓陶禮君驚艷的是台北晶華由點心房主廚打造的搞怪甜點樂園，包括以童話書為靈感的萬聖故事本、俏皮可愛的萬聖夢幻南瓜園、搞怪造型的怪異骷髏頭與科學怪人小蛋糕。

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▲▼萬聖節,蛋糕,美食達人,飯店。（圖／陶禮君提供）

▲陶禮君最喜歡萬聖故事本，不但美味，外觀充滿奇幻意象超吸睛！（圖／台北晶華提供）

陶禮君說「我特別愛萬聖故事本」，這款是是點心主廚以童話書為靈感設計出的千層蛋糕，將巧克力海綿蛋糕、胡桃脆片奶油霜、法芙娜巧克力慕斯層層堆疊，外層則覆蓋著由翻糖及巧克力製成的橘色封面，再點綴上蝙蝠、蜘蛛網與大小幽靈巧克力片，外觀充滿奇幻意象超吸睛！

▲▼萬聖節,蛋糕,美食達人,飯店。（圖／陶禮君提供）

▲JR東日本大飯店台北則是由點心房團隊精心策劃了以「幽靈與惡魔」為創意主題的萬聖節限定系列甜點。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

▲▼萬聖節,蛋糕,美食達人,飯店。（圖／陶禮君提供）

▲「Premier Sweet品頌坊」此次推出的「黃金骷髏」蛋糕，絕對是聚會的亮點。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

JR東日本大飯店台北則是由點心房團隊精心策劃了以「幽靈與惡魔」為創意主題的萬聖節限定系列甜點，例如外型獨特的「巫婆手指餅乾」、「幽靈馬卡龍」、「墓碑幽靈」巧克力蛋糕、還有香草慕斯與覆盆子果醬相結合的「白幽靈」蛋糕、巧克力慕斯與櫻桃凍的「黑蝙蝠」、使用抹茶粉製作的「65怪獸」戚風蛋糕。

▲▼萬聖節,蛋糕,美食達人,飯店。（圖／陶禮君提供）

▲這系列點心中，陶禮君最喜歡特別為萬聖節設計的黑蝙蝠造型甜點。（圖／陶禮君提供）

這系列點心中，陶禮君最喜歡特別為萬聖節設計的黑蝙蝠造型甜點，濃郁的巧克力蛋糕與絲滑的巧克力慕斯完美搭配，櫻桃凍的酸甜果味更增添驚喜，吃起來是大人會喜歡的精緻巧克力風味，大推有機會一定要試試看！

▲▼萬聖節,蛋糕,美食達人,飯店。（圖／陶禮君提供）

▲遠東香格里拉主廚推薦萬聖節甜點「甜心怪獸斧斧怪」、7吋1,680元。

陶禮君分析，跟前幾年相比，今年萬聖節的造型甜點跟往年差別很大，多了很多體積大一點的蛋糕品項，以前比較多像杯子蛋糕的尺寸，但是近年的萬聖節風氣改變，萬聖節不只是一群人聚在一起派對，很多I人小家庭也想要靜靜的在家享受萬聖節的節氣氛圍感，對於大尺寸蛋糕的需求就變多了，而且風味不再只是甜膩感，更多了蒙布朗、巧克力慕斯等大人喜歡的口感，像遠東香格里拉今年就有推出頭頂巧克力斧頭的甜心怪獸斧斧怪7吋造型蛋糕，不但造型很吸睛，一擺上桌就有濃濃的儀式感，大小也很適合家庭！

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