　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

推動創意教育　台東代表團啟程參加紐倫堡國際發明展

▲台東代表團啟程出發參加德國紐倫堡國際發明展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東代表團啟程出發參加德國紐倫堡國際發明展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府參與世界規模最大、歷史最悠久的紐倫堡2024國際發明展創意發明代表團24日正式啟程前往德國，成員來自公東高工、寶桑國中、長濱國中、豐田國中及豐里國小，代表團所攜帶的4件作品均在去年台東縣第九屆青少年創意發明競賽中榮獲特別獎，並已成功申請專利，充分展現了台東青少年的創新成果。

台東縣長饒慶鈴表示，此次參賽是台東縣推動創意教育的重要里程碑，台東縣政府將全力推動創意發明教育的三級銜接計畫，從國小到高中一貫培養學生的創新思維與解決問題能力，讓台東的孩子不僅擁有國際競爭力，更具備實際解決問題的創意。特別感謝公東高工李恭榮校長及寶桑國中游數珠校長的積極支持，促成代表團順利成行，展現了教育界的團結與合作。

饒慶鈴指出，德國紐倫堡國際發明展為全球首創，也是全世界歷史最悠久的創意商展，因其評審公正，規模宏大，參展者踴躍，在國際間享有最高權威聲譽，此次國際發明展不僅是臺東學生展示創意的舞台，更是與世界各國創新人才交流的寶貴機會，期望參賽學生能在比賽中展現最佳表現，為台東爭光，同時將國際經驗帶回台東，推動縣內創意教育的進一步發展。

立法委員黃建賓與台東市長陳銘風在代表團出發前，也特地到臺東火車站為團員送行並鼓勵師生，兩人均表示，台東縣在創意發明教育的投入不僅提升了學生的實力，也讓台東的創新成果走向國際。

饒慶鈴強調，台東縣政府將持續投入資源，支持創意發明教育的長期發展，致力於培養具備創新力與國際視野的下一代。無論比賽結果如何，都對參賽師生充滿信心，期待他們在德國紐倫堡國際發明展中為臺東縣贏得榮譽。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
彰化夫妻前往台中吃鼎泰豐　他「進店20分鐘」突倒地身亡
全台首例「被收押的黃牛」　他喊「我不服」也沒用
潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看
iPhone手機殼「惡魔盾」要賠犀牛盾100萬
北韓士兵支援俄羅斯「超狂薪資」曝光
周杰倫開唱「黃牛檢舉破1300件」　查10萬筆異常掃票紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄消防安全設備公司　捐贈嘉義縣指揮車...提升救災能力

自備容器！台東回收年度最終場　把握10月最後一場次兌換

推動安心生活圈　嘉義市打造6失智友善社區　

推動創意教育　台東代表團啟程參加紐倫堡國際發明展

阿姆坪防淤隧道進行今年2次沖淤　累計清淤25萬立方公尺

台東沙城盃全國中小學田徑對抗賽10／25登場　8百明日之星競技

「裝潢房子」保單借款老哏還在騙　東港警銀阻詐50萬

低碳永續家園評等認證竹市參與率達100%　茄苳里奪「銀級」認證

警方、銀行攜手　阻詐不停歇

移民署築夢計畫開始報名　鼓勵新住民勇敢追夢

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

萌娃爆哭緊抓頭髮不放　爸慌張崩潰救援：放開！

男坐大怒神誤握工作人員手　下秒發現急道歉！友全笑翻

【搶到了！】周杰倫演唱會門票搶錯成「周湯豪」 網笑：搶半天搶錯人

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

高雄消防安全設備公司　捐贈嘉義縣指揮車...提升救災能力

自備容器！台東回收年度最終場　把握10月最後一場次兌換

推動安心生活圈　嘉義市打造6失智友善社區　

推動創意教育　台東代表團啟程參加紐倫堡國際發明展

阿姆坪防淤隧道進行今年2次沖淤　累計清淤25萬立方公尺

台東沙城盃全國中小學田徑對抗賽10／25登場　8百明日之星競技

「裝潢房子」保單借款老哏還在騙　東港警銀阻詐50萬

低碳永續家園評等認證竹市參與率達100%　茄苳里奪「銀級」認證

警方、銀行攜手　阻詐不停歇

移民署築夢計畫開始報名　鼓勵新住民勇敢追夢

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途　2類人避免使用

高雄消防安全設備公司　捐贈嘉義縣指揮車...提升救災能力

高薪族保費調漲！衛福部預告：月入21.9萬以上「每月多繳831元」

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

自備容器！台東回收年度最終場　把握10月最後一場次兌換

網購可愛包裝「糖果」竟是電子煙！國健署：使用最高罰1萬

國會改革「大部分違憲」　民進黨尊重：呼籲在野莫再挑起無謂鬥爭

彰化夫妻趁早前往台中吃鼎泰豐　他「進店20分鐘」突倒地身亡

轟「大法官判決開倒車」　前監察委員：弱化的國會是全民莫大的災難

推動安心生活圈　嘉義市打造6失智友善社區　

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

地方熱門新聞

4車追撞釀3人傷　現場受阻1.5小時車陣塞3公里

快訊／風浪過大　金門小三通今停航

反對芳苑設火葬場　二林人連署罷免鎮長

網傳台南北區因違規停車疑被檢舉人盯上發生糾紛警已依法舉發

日月潭涵碧樓即起至11/4推2024線上旅展

2024萬聖節愛幼幼兒園攜手東橋里萬聖節派對

災害應變新突破南消完成T-CERT培訓及授證

投資詐騙不消停南警配合銀行阻詐2起共250萬元

阿姆坪防淤隧道　今年2次沖淤25萬立方公尺

嘉義溪口長照據點新建大樓啟用

奇美博物館特展揭開《畫師們》創作祕辛

台東地籍導航通　推出不到1年近4萬人使用

日本群馬「高崎祭」連三天台南大遠百登場

小三通沒X光機塞爆　岸巡隊回應了

更多熱門

相關新聞

台東沙城盃全國中小學田徑對抗賽10/25登場

台東沙城盃全國中小學田徑對抗賽10/25登場

為推動田徑運動，培育基層田徑人才，台東縣政府自25日起一連三天在縣立體育場舉行沙城盃全國中小學田徑對抗賽，有來自全縣各高中職、國中及小學，並邀請包括台中市長億高中等田徑重點發展學校，共計13縣市67單位855位選手報名參加同場競技，期待學生展現平時練習成果、爭取佳績，同時也歡迎縣民在比賽期間到體育場，為每位上場參賽的選手加油。

警方、銀行攜手　阻詐不停歇

警方、銀行攜手　阻詐不停歇

肺癌篩檢　老菸槍撿回一條命

肺癌篩檢　老菸槍撿回一條命

原民服飾文化嘉年華登場　展現時尚新風貌

原民服飾文化嘉年華登場　展現時尚新風貌

「旗魚季+臍橙節」開跑　品嘗東海岸當季美食

「旗魚季+臍橙節」開跑　品嘗東海岸當季美食

關鍵字：

國際發明展青少年台東

讀者迴響

熱門新聞

16歲少女機上被性侵犯　機長立刻掉頭返航

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」1年前洩尪事業

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！享壽75歲　

即／內壢車站驚傳落軌！男遭自強號列車撞擊身亡

開價砍400萬「房仲氣到封鎖他」　現價曝糗了

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

美麥當勞大腸桿菌致死　來源找到了

大谷1.4億50轟球買主是台人！財經網美曝身分

律喜忍1年親爆崔敏煥「多次叫小姐」錄音檔

爆乳人妻是「全台最大黃牛」　搶嘸他的香港門票

即／拍閨蜜屁股色喊：撞起來才爽　孫生被起訴

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面