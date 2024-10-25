推動創意教育　台東代表團啟程參加紐倫堡國際發明展

▲台東代表團啟程出發參加德國紐倫堡國際發明展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府參與世界規模最大、歷史最悠久的紐倫堡2024國際發明展創意發明代表團24日正式啟程前往德國，成員來自公東高工、寶桑國中、長濱國中、豐田國中及豐里國小，代表團所攜帶的4件作品均在去年台東縣第九屆青少年創意發明競賽中榮獲特別獎，並已成功申請專利，充分展現了台東青少年的創新成果。

台東縣長饒慶鈴表示，此次參賽是台東縣推動創意教育的重要里程碑，台東縣政府將全力推動創意發明教育的三級銜接計畫，從國小到高中一貫培養學生的創新思維與解決問題能力，讓台東的孩子不僅擁有國際競爭力，更具備實際解決問題的創意。特別感謝公東高工李恭榮校長及寶桑國中游數珠校長的積極支持，促成代表團順利成行，展現了教育界的團結與合作。

饒慶鈴指出，德國紐倫堡國際發明展為全球首創，也是全世界歷史最悠久的創意商展，因其評審公正，規模宏大，參展者踴躍，在國際間享有最高權威聲譽，此次國際發明展不僅是臺東學生展示創意的舞台，更是與世界各國創新人才交流的寶貴機會，期望參賽學生能在比賽中展現最佳表現，為台東爭光，同時將國際經驗帶回台東，推動縣內創意教育的進一步發展。

立法委員黃建賓與台東市長陳銘風在代表團出發前，也特地到臺東火車站為團員送行並鼓勵師生，兩人均表示，台東縣在創意發明教育的投入不僅提升了學生的實力，也讓台東的創新成果走向國際。

饒慶鈴強調，台東縣政府將持續投入資源，支持創意發明教育的長期發展，致力於培養具備創新力與國際視野的下一代。無論比賽結果如何，都對參賽師生充滿信心，期待他們在德國紐倫堡國際發明展中為臺東縣贏得榮譽。