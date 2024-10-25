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台東沙城盃全國中小學田徑對抗賽10／25登場　8百明日之星競技

▲台東沙城盃全國中小學田徑對抗賽25日縣立體育場登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東沙城盃全國中小學田徑對抗賽25日縣立體育場登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動田徑運動，培育基層田徑人才，台東縣政府自25日起一連三天在縣立體育場舉行沙城盃全國中小學田徑對抗賽，有來自全縣各高中職、國中及小學，並邀請包括台中市長億高中等田徑重點發展學校，共計13縣市67單位855位選手報名參加同場競技，期待學生展現平時練習成果、爭取佳績，同時也歡迎縣民在比賽期間到體育場，為每位上場參賽的選手加油。

台東縣政府表示，113年臺東沙城盃全國中小學田徑對抗賽，為縣內等級最大的運動會，由新生國小承辦，為促進田徑競技交流，增加縣內選手觀摩機會，特邀請全國各縣市高中職以下學校組隊參加，以提升臺東縣田徑技術水準。

縣府教育處指出，台東沙城盃全國中小學田徑對抗賽將分為高男、高女組、國中男子、國中女子組、國小男子甲、國小女子甲、國小男乙及國小女乙組進行，參賽人次計855人次，亦邀請包括台中市長億高中、新北高中、花蓮體中等12縣市高中職以下選手參加同場競技，所有賽程自25日上午8點40分起開始進行競賽，請各參賽學校於賽事期間依秩序冊表定時間前往檢錄，並提前至體育場集結完畢。雖然受到潭美颱風外圍環流影響，臺東地區下雨，不過選手們都賣力展現平日訓練成果，爭取榮譽。

台東縣政府教育處進一步表示，希望選手能奮力競賽，將平日訓練成果發揮出來，為自己及學校爭取最佳成績，並歡迎鄉親在三天比賽前往縣立體育場觀賽，為每位選手鼓勵支持、加油打氣。

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