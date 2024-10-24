台東「旗魚季+臍橙節」開跑　體驗品嘗東海岸當季美食

▲東海岸旗魚季與三仙台臍橙節活動將開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年11月當東北季風吹起時，正是台東縣成功鎮鏢旗魚的季節，也是臍橙盛產的時期。台東縣政府農業處長江慧卿24日出席「旗遊橙功」聯合記者會，正式宣布啟動今年度成功鎮兩大重要經濟作物旗魚和臍橙年度慶典，希望透過聯合宣導，讓民眾加深旗魚加臍橙等於成功好滋味的印象，更感謝辛勞的農友漁民，11月16日旗魚季當天還有千人辦桌的活動，饒慶鈴縣長歡迎全國民眾一起到台東作客，享用肥美滑嫩的旗魚，搭配甜酸可口的臍橙，一起品嘗東海岸當季美食，也欣賞世界衝浪高手的競賽。

為了宣傳即將在成功鎮農會、海濱公園登場的東海岸旗魚季與臍橙節活動，台東縣政府特別在24日下午召開記者會，廣邀全國民眾一起參加成功鎮的年度盛事，除了藉活動行銷東海岸特有的旗魚、鬼頭刀、臍橙及咖啡，更感謝辛勞的農、漁民，以及在地維持兩項產業永續推廣的成功鎮農會、新港區漁會。

台東縣政府表示，三仙台臍橙節於11月16日活動當日上午九點在成功農會超市前廣場舉行，臍橙節活動重頭戲是臍橙的果品評鑑與頒發年度臍橙果王、果后，安排食農教育及農業體驗活動，可在現場選購臍橙，並辦理臍橙品嘗與農特產品展售，體驗成功鎮農遊之旅。

東海岸旗魚季於同日下午兩點在成功鎮海濱公園，本次活動計有鏢旗魚大賽頒獎、金曲晚宴、樂團表演、藝人演唱、闖關活動、賞鯨體驗、旗魚料理品嘗及各式農漁產品展售，歡迎各鄉親朋友們共襄盛舉。

新港區漁會指出，旗魚季活動除了安排群星旗聚金曲宴超強卡司，並有結合新港漁港在地旗魚特色菜色的1,200人辦桌的饗宴，老船長的私房美食精銳盡出，歡迎大家來成功鎮作客，品嘗食在地、食當季的生鮮海鮮美食。活動當天也將頒發年度鏢旗魚王，最多尾獎與最大尾獎。

成功鎮農會表示，一年一收的臍橙產季落在11月中下旬為期半個月左右，臍橙果實飽滿充實、外型比柳丁稍大，因為果實底部有副果突起，狀似人體肚臍而得名，富含維生素C，因產期短、產量有限，很快就銷售一空。