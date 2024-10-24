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台東原民服飾文化嘉年華登場　展現原民時尚新風貌

▲台東原民服飾文化嘉年華登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東原民服飾文化嘉年華登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為了深化原住民族文化教育，今年結合台灣史前文化博物館，自24日起至26日舉辦2024「飾曾相識‧布衣漾的美」台東原民服飾文化嘉年華活動，有各校原住民教學成果展示、互動體驗、典範人物講座及教育論壇，並結合史前館「南島服飾文化特展」擴大舉辦，24日舉行開幕式，台東縣長饒慶鈴也親自參與力挺，鼓勵參與學校師生，期盼讓更多人認識並尊重原住民族文化，歡迎民眾來史前館探索原民服飾的時尚與精采。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府一直很重視原民教育政策，希望透過教育，讓孩子們了解自己的根，認同自己的文化。除了持續培育縣內民族師資、充實各校族語資源、安排專職族語教師及教學支援人員增能課程，今年更達到成立六大族群實驗小學的目標，並在4所學校推動樂舞及文化等民族實驗專班，展現縣府對原住民族教育的重視與支持。113學年度縣府再透過爭取中央經費推動全民原教，讓非原民學生透過活動及交流，也能認識原民文化之美，相互了解並增進彼此友善共好。

此次為期三天的活動以「服飾」為主題，盼民眾認識欣賞原住民族織藝文化，並提供學習原民編織技藝的機會，進一步達到文化傳承推廣的目的。這次由祖韻文化藝術團所帶來的七族服飾迎賓表演，為活動揭開序幕，與會貴賓也穿著原民傳統服飾進場走秀，表達對於原民文化的尊重與支持，卑南國中學生帶來方衣走秀更是亮點之一，展現原民服飾的時尚與活力。

教育處長蔡美瑤指出，今年活動除了原民教育成果展示，25日典範人物講座特別邀請金曲歌手舒米恩及桑布伊，他們的音樂不僅是原住民文化的瑰寶，更是年輕一代的榜樣；此外於26日辦理三場教育論壇，邀請從事原住民族文化教育人員，以及各個族群不同世代的編織文化工作者，透過彼此的分享交流，探尋原住民服飾文化與編織藝術，以及現代織繡時尚設計，期望發揚原住民衣飾傳統藝術，並探討現代織品的創新設計。

教育處補充說明，一連三天在史前館一樓展區迴廊，展出台東10所學校的原民教育成果作品，包括各族傳統服飾織品、樹皮布等，以及10所學校與縣府原民處設計的互動體驗，如十字繡、花環頭飾、手珠串珠、網袋編織、植物拓染等手作體驗，歡迎民眾共襄盛舉。期盼透過此次嘉年華系列活動，重新認識原住民族，藉由原民服飾所蘊藏不同的時代文化元素，彼此相互間的影響與牽引，找到傳統原住民織藝在當代的意義。

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