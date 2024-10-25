立院三讀都更條例修正　放寬老屋容積認定估27萬戶受惠

▲韓國瑜三讀敲槌 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（25日）三讀通過「都市更新條例」第65條修正案，擴大921大地震實施容積管制前，已申請建造的合法建築也可適用原建築容積更新重建，提高建築物所有權人參與都市更新的意願。內政部長劉世芳表示，感謝朝野各黨團及委員的支持，經過立法院會議討論獲致高度共識，在短時間內即通過修正法案，，預計全國將有8,216棟6層樓以上合法建築物約27萬戶受惠。

依現行建築法標準，921大地震前的建物普遍有耐震不足疑慮，為加速老屋更新，三讀條文明定，擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前「已興建完成」的合法建物，納入實施容積管制前「已申請建照執照之合法建築物」。

劉世芳表示，這次修法主要考量實施容積管制前的建築容積多大於管制後的法定容積，且此類建築多為921大地震前建造，就現今建築法規標準而言，恐有耐震不足的疑慮，因此，為維護民眾居住安全品質及易於更新整合，修法擴大適用原建築容積更新重建對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建造執照的建築基地。

劉世芳也指出，為確保符合前項條件民眾的權益，這次修法也明定條例修正實施前，已擬訂都市更新事業計畫送地方政府審議的案件，亦得適用原建築容積計算。

劉世芳強調，臺灣歷經多次地震災害，居住安全攸關國人生命財產保障，因此都市更新工作必須持續推動，內政部將持續結合中央部會、地方政府及民間力量，精進各項政策，具體落實都市更新，相信在各方共同努力下，將能加速促進改善居住環境並增進公共利益。

國民黨立委李彥秀則表示，提高老舊房屋都更意願已經是各縣市當務之急，這次修法是希望放寬讓房屋適用原容積率，實施管制前的房屋也可擇優適用，其中有六成在雙北地區，經過三黨各自努力完全修法，希望加快雙北的都更意願，讓都市更新的腳步加快。