房價繼續漲！今年第2季房貸負擔率46.02%　雙北、台中負擔最重

▲根據內政部統計，今年第2季房貸負擔率46.02%，其中又以台北市、新北市、台中市的負擔最重。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部今（24）日發布113年第2季全國房貸負擔率為46.02%，民眾購屋的負擔加重。內政部表示，本季由於中位數住宅價格上漲，帶動負擔率較上季上升1.72%，較去年同季上升3.93%。內政部說，政府已祭出新青安房貸優化、選擇性信用管制等措施以及租金補貼等，減輕民眾居住負擔，照顧國人居住需求。

房貸負擔率為計算中位數所得家庭購買住宅時，其每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，藉此反映民眾購屋房貸負擔變化情形。根據此次統計，六都中以台南市、高雄市及新北市較上季漲幅最多；若以全國來看，房貸負擔率以台北市的70.69%最重，新北市59.27%、台中市54.83%次之。。

針對民眾購屋負擔加重情形，政府在今年6月提出新青安房貸優化措施，央行並在9月宣布實施第七波選擇性信用管制，以協助無自用住宅者購屋貸款，並抑制房市投機與囤房行為；此外，內政部目前也積極推動「百萬戶租屋家庭支持計畫」興辦社會住宅、擴大租金補貼專案，以減輕民眾居住負擔，照顧國人居住需求。

內政部指出，本季6都房貸負擔率，以台南市、高雄市及新北市較上季上升2.72%、2.49%、2.09%升幅較大；台中市、台北市、桃園市則分別上升2.07%、1.87%及1.37%。

在6都以外縣市，除基隆市房貸負擔率仍維持低於3成外，其他縣市房貸負擔率則皆介於3成至4成之間，其中以新竹縣46.78%負擔較重。

內政部最後補充，全國中位數住宅價格較上季上漲4.71%（由955萬元升至1,000萬元），使負擔率上升2.08%；而中位數家戶可支配所得增加1.76%（由92.29萬元增加至93.92萬元)），使負擔率下降0.77%；五大銀行新承做購屋貸款平均利率升至2.182%，使負擔率上升0.42%。經綜合計算，本季負擔率較上季上升約1.72 %。