　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部指出，由於國內景氣增溫，113年第2季住宅價格指數季漲4.02%，央行信用管制措施引導房市降溫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部今（24日）發布113年第2季（4到6月）全國住宅價格指數為146.48，相較上季上漲4.02%。內政部表示，因國內經濟表現穩健，提升購屋意願並帶動房市交易，今年第2季全國建物買賣登記達9萬5765戶，較去年同季年增28%，住宅價格指數年漲11.99%。但在行政院與央行陸續推出信用管制等措施後，已有降溫趨勢，9月全國建物買賣登記戶數2萬9520戶，已較8月3萬1127戶下降5.2％，房市降溫效果開始發酵。

內政部指出，為強化管理銀行信用資源，減少炒房行為，冷卻房價預期上漲心態，並引導房市降溫及正常發展，中央銀行自今年8月起勸導請銀行自主控管不動產貸款總量，今年9月並實施第7波選擇性信用管制措施。

初步觀察，今年9月全國建物買賣登記戶數2萬9520戶，已較8月3萬1127戶下降5.2%；近日民間機關發布10月份調查報告亦顯示，民眾買房與賣房意願指數均為下降，房市降溫效果開始發酵。內政部將密切觀察後續房市變動情形，並持續加強稽查房市違規交易，嚴格要求業者不得不實行銷，共同防杜不當投機炒作。

內政部說明，本季經濟成長率（yoy） 為5.06%，4到6月景氣對策信號由35分黃紅燈升至38分紅燈，景氣持續增溫，並帶動購屋意願及房市交易。

在6都住宅價格指數部分，本季均呈現上漲情形。新北市住宅價格季指數為137.76，較上季上漲3.20%，較112年同季上漲10.54%。台北市住宅價格季指數為123.11，較上季上漲2.98%，較112年同季上漲7.79%。桃園市住宅價格季指數為153.73，較上季上漲4.28%，較112年同季上漲14.04%。

台中市住宅價格季指數為157.34，較上季上漲4.29%，較112年同季上漲12.38%。台南市住宅價格季指數為154.71，較上季上漲2.06%，較112年同季上漲7.87%。高雄市住宅價格季指數為149.49，較上季上漲6.27%，較112年同季上漲12.63%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃牛夫妻搶到50張票　存廢關鍵曝光
「22:02新莊店」火鍋沾老鼠屎　業者曝補償方案
統一發票預算大增！　中獎組數有望增多
機會來了！沒搶到周杰倫門票　這職位需求99人
下班注意！新北基宜8地淹水警戒　七堵、蘇澳5區域列一級
快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆
黃牛夫妻爽賺200萬！　竟哭窮：還負債千萬
快訊／黃牛夫妻檔上銬！　穿短裙移送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提「壯促法」　朝野盼先開公聽會凝共識

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

澎議長赴陸談釋放「大進滿」　陸委會：與官方管道不衝突

房價繼續漲！今年第2季房貸負擔率46.02%　雙北、台中負擔最重

台南東區「榮民之家」明年拆完　轉型機35市地重劃

藍白總召缺席協商！韓國瑜急關心黃國昌健康　吳思瑤3度彎腰鞠躬

經濟部設目標「2027年省206億度電」　約8座台中三號燃煤年發電量

注意浪漫陷阱！假交友、假徵婚詐騙頻傳　內政部籲民眾慎防

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提「壯促法」　朝野盼先開公聽會凝共識

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

澎議長赴陸談釋放「大進滿」　陸委會：與官方管道不衝突

房價繼續漲！今年第2季房貸負擔率46.02%　雙北、台中負擔最重

台南東區「榮民之家」明年拆完　轉型機35市地重劃

藍白總召缺席協商！韓國瑜急關心黃國昌健康　吳思瑤3度彎腰鞠躬

經濟部設目標「2027年省206億度電」　約8座台中三號燃煤年發電量

注意浪漫陷阱！假交友、假徵婚詐騙頻傳　內政部籲民眾慎防

陶晶瑩新加坡遇「螞蟻入侵」！　PO文求解釣出內行解答

罵員工笑話翻譯不好沒人笑　日主管被控霸凌求償248萬

快訊／豪大雨轟炸「台鐵平溪線預警停駛」　午夜前難通車

《咒術迴戰》祈本里香要來台灣了！　專場首度與粉絲見面

女兒右眼手術「左眼也被開了」！爸爸傻眼　院方：醫生出於好心

黃牛夫妻搶到50張周董門票序號　警列證物移送...存廢關鍵曝光

「22:02新莊店」沾老鼠屎　業者清消後推優惠：連4天送豬肉套餐

高通宣布與Mistral AI合作　為邊緣裝置打造全新生成式AI模型

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提「壯促法」　朝野盼先開公聽會凝共識

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

政治熱門新聞

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會要求王義川、吳崢：政治人物要專業

三黨修法增訂國定假日　全通過能多休10天

柯文哲「冷錢包」從哪裡來？　陳智菡還原真相：檢調人員如獲至寶

快訊／共伴發威！豪大雨襲北東　新北市府：沿海9級陣風、浪高達5米

柯美蘭飆蔡壁如「閉嘴」　為何獨「她」有神祕金鐘罩

慘了？中共掌握海鋒大隊經緯度　軍方前官員：擺拍！就要大家看到

再幫徐巧芯上化學課！　中科院長講解：磷化合物不等同磷

請支援垃圾處理！彭啓明喊話台北市　全台3年增5焚化廠

基隆河上游大雨造成水位上漲　北市水利處籲「遠離河濱、駛離車輛」

徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　他無奈嘆氣

若京華城立即停工　李四川：「台鐵、高鐵、鄰近民房」將有安全問題

綠委質疑中科院能管理無人機園區？　中科院長：老實講我們也很懷疑

柯文哲貼身帳房「橘子」滯日將通緝？　鄭銘謙：按照偵查步驟處理

傳支持藍修選罷法遭黨內圍剿　王世堅氣炸揭真相：我沒違背黨的精神

更多熱門

相關新聞

房價繼續漲！今年第2季房貸負擔率46.02%　雙北、台中負擔最重

房價繼續漲！今年第2季房貸負擔率46.02%　雙北、台中負擔最重

內政部今（24）日發布113年第2季全國房貸負擔率為46.02%，民眾購屋的負擔加重。內政部表示，本季由於中位數住宅價格上漲，帶動負擔率較上季上升1.72%，較去年同季上升3.93%。內政部說，政府已祭出新青安房貸優化、選擇性信用管制等措施以及租金補貼等，減輕民眾居住負擔，照顧國人居住需求。

注意浪漫陷阱！假交友、假徵婚詐騙頻傳　內政部籲民眾慎防

注意浪漫陷阱！假交友、假徵婚詐騙頻傳　內政部籲民眾慎防

中央補助地方提升人行安全計畫　國土署提醒落後縣市快跟上

中央補助地方提升人行安全計畫　國土署提醒落後縣市快跟上

藍綠白都提案增加國定假日　內政部次長「要有共識」：會審慎評估

藍綠白都提案增加國定假日　內政部次長「要有共識」：會審慎評估

內政部戰術本見「最好救護是殲滅對手」　藍質疑：要推全民上戰場？

內政部戰術本見「最好救護是殲滅對手」　藍質疑：要推全民上戰場？

關鍵字：

內政部房屋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面