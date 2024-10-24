「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

▲內政部指出，由於國內景氣增溫，113年第2季住宅價格指數季漲4.02%，央行信用管制措施引導房市降溫。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部今（24日）發布113年第2季（4到6月）全國住宅價格指數為146.48，相較上季上漲4.02%。內政部表示，因國內經濟表現穩健，提升購屋意願並帶動房市交易，今年第2季全國建物買賣登記達9萬5765戶，較去年同季年增28%，住宅價格指數年漲11.99%。但在行政院與央行陸續推出信用管制等措施後，已有降溫趨勢，9月全國建物買賣登記戶數2萬9520戶，已較8月3萬1127戶下降5.2％，房市降溫效果開始發酵。

內政部指出，為強化管理銀行信用資源，減少炒房行為，冷卻房價預期上漲心態，並引導房市降溫及正常發展，中央銀行自今年8月起勸導請銀行自主控管不動產貸款總量，今年9月並實施第7波選擇性信用管制措施。

初步觀察，今年9月全國建物買賣登記戶數2萬9520戶，已較8月3萬1127戶下降5.2%；近日民間機關發布10月份調查報告亦顯示，民眾買房與賣房意願指數均為下降，房市降溫效果開始發酵。內政部將密切觀察後續房市變動情形，並持續加強稽查房市違規交易，嚴格要求業者不得不實行銷，共同防杜不當投機炒作。

內政部說明，本季經濟成長率（yoy） 為5.06%，4到6月景氣對策信號由35分黃紅燈升至38分紅燈，景氣持續增溫，並帶動購屋意願及房市交易。

在6都住宅價格指數部分，本季均呈現上漲情形。新北市住宅價格季指數為137.76，較上季上漲3.20%，較112年同季上漲10.54%。台北市住宅價格季指數為123.11，較上季上漲2.98%，較112年同季上漲7.79%。桃園市住宅價格季指數為153.73，較上季上漲4.28%，較112年同季上漲14.04%。

台中市住宅價格季指數為157.34，較上季上漲4.29%，較112年同季上漲12.38%。台南市住宅價格季指數為154.71，較上季上漲2.06%，較112年同季上漲7.87%。高雄市住宅價格季指數為149.49，較上季上漲6.27%，較112年同季上漲12.63%。