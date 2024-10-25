總預算付委審查？卓揆下週赴立院報告　黃揚明揭「綠營陽謀」

▲媒體人黃揚明。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院長韓國瑜昨（24日）召集朝野協商後，5度卡關的總預算案終於出現新突破，行政院長卓榮泰將於11月1日、5日至立法院報告總預算案。對此，媒體人黃揚明昨（24日）表示，執政者的陽謀就是，賭在野黨不敢杯葛到底，畢竟明年度總預算包括軍公教加薪等藍營絕對不敢擋的項目，此外，他也認為，「進入審查才是監督的起點」，好好把關浮編、濫編的政府預算，才是正道。

黃揚明提到，或許有些在野陣營的人會不滿，行政院沒有退讓，為什麼在野要讓總預算進入審查？如果民進黨、行政院都希望在野黨杯葛總預算，在野黨也跟著杯葛，那不是監督，隨著預算會期時間的減少，實質審查時間越短，那才叫做預算放水。

黃揚明點出，執政者的陽謀就是，賭在野黨不敢杯葛到底，畢竟明年度總預算包括軍公教加薪等藍營絕對不敢擋的項目，如果在野黨阻擋到底，反而對在野黨不利。

此外，黃揚明進一步指出，總預算進入審查後，立委不但可以透過預算主決議要求行政部門未來必須依法編列原住民禁伐補償，還可以透過提出凍結案，要求行政院長若不依法編列預算，就凍結全數首長特支費之類的方式來進行針對性預算的「警告」。

黃揚明強調，「總預算審查才是監督的起點」，總預算審查，是多數黨的舞台，誰掌握多數席次，誰說了算，好好把關浮編、濫編的政府預算，才是正道，如果沒辦法在質詢台上、預算審查會中辯述有理，那麼這樣的在野黨立委自然是不及格的。