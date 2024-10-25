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陸「最惡人販」判死重審　被拐兒童增至17人維持死刑！仍要上訴

▲大陸「最惡人販」余華英販賣人口案重審仍被判處死刑。（圖／翻攝央視）

▲大陸「最惡人販」余華英販賣人口案重審仍被判處死刑。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「最惡人販」余華英因拐賣11名兒童，在2023年9月被貴州中院判處死刑。進入二審後，貴州高院認為，原判決遺漏被告人余華英其他拐賣兒童的犯罪事實，部分事實不清楚，為查清上訴人余華英全部犯罪事實，發還重審。同時，余華英也在民事部分提請上訴，

▲大陸「最惡人販」余華英販賣人口案重審仍被判處死刑。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，貴州省貴陽市中級人民法院今（25）日對余華英拐賣兒童案做出重審一審宣判，對被告人余華英以拐賣兒童罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。余華英當庭表示上訴。

據了解，貴州中院11日重新開庭審理後發現，被余華英拐走的兒童數量從11名增加至17名，這17名兒童分別來自12個家庭，其中，有5個家庭被余華英一次拐走2個孩子，甚至有孩子被拐走後，中途被遺棄。

▲大陸「最惡人販」余華英販賣人口案重審仍被判處死刑。（圖／翻攝央視）

四川廣安女子卿素華的兒子李聰，是警方最新發現被余華英拐賣的6名兒童之一。卿素華和丈夫2002年在雲南大理做生意，當時，4歲的兒子李聰失蹤，雖懷疑是在附近租屋的重慶男子王加文把孩子偷走了，但苦無證據。

直至2023年，雲南警方才證實，王加文和余華英拐走李聰，賣到河北邯鄲。失散22年的卿素華與李聰母子2024年2月才見面相認。卿素華表示，希望余華英及王加文夫妻倆均能得到嚴懲，「余華英拐賣了這麼多孩子，沒有一個是她主動交代出來的，這種人留著沒有一點意義，希望法院維持一審的死刑判決。」

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