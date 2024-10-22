斬首6歲兒「抱頭顱」坐地！巴西鄉民怒挖墳墓　燒屍26歲母

▲瑪麗亞斬首年僅6歲的兒子，因此引發眾怒，她的墳墓19日遭人挖開，且屍體也遭到焚燒。（圖／翻攝自巴西媒體，下同）

記者王佩翊／編譯

巴西一名26歲女子殺害6歲的兒子後，將其斬首，警方到場後，看到嫌犯抱著兒子的頭顱坐在地板上。警方在制伏過程中，跟女子發生爭執，因此開槍，最終女子身中14槍，經搶救後不治。然而由於她殘殺幼童的惡行激怒當地民眾，警方指出，有一群民眾19日挖開她的墳墓，並將她的屍體從棺材中取出，放火焚燒。

根據《每日郵報》報導，26歲的瑪麗亞·門德斯（Maria Mendes）9月20日凌晨在她的公寓內刺殺並斬首6歲兒子米格爾（Miguel Alves）。事發後，鄰居聽到小男孩的求救聲，因此報警。而警察趕往現場時，發現瑪麗亞坐在廚房內，並將砍下的兒子頭顱放在膝蓋上，而米格爾的無頭屍體則是躺在一旁。

警方試圖制伏她，但是當他們靠近時，瑪麗亞突然拿刀襲擊警察，警方只能開槍，瑪麗亞當場身中14槍。經過搶救後，瑪麗亞仍因傷勢嚴重不治身亡。

警方雖然仍在確認瑪麗亞的行兇動機，但是在她的手機中發現了數段跟撒旦儀式相關的斬首影片。

瑪麗亞目前已經死亡並下葬，但是她的殘忍惡行卻也引發當地民眾不滿。巴西警方指出，有一群民眾19日找到瑪麗亞的墳墓並開挖，將她的屍體從棺材中取出後放火焚燒。目前該起事件已經被通報警察，但是並未有涉案人士被逮。

另一方面，鄰居表示，早在兇殺案發生之前，就曾經多次目擊瑪麗亞在社區內行為怪異，手持刀子四處徘徊。報導指出，瑪麗亞有精神病史，且曾經接受治療。

警方指出，瑪麗亞8月才剛搬進這間公寓，與鄰居接觸不多，作案動機尚還未釐清。由於這起案件太過殘暴血腥，有3名參與現場調查的警察接受心理輔導，並暫時停職休假。

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