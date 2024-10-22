台灣民意民調／大法官判死刑有條件合憲　47.3%接受「越年輕越買單」

▲民眾對大法官死刑釋憲看法。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

憲法法庭日前針對死刑釋憲做出「有條件」合憲判決。根據台灣民意基金會今（22日）公布最新民調，二十歲以上台灣人中，四成七大體上能接受大法官，四成一不能接受。能接受的人比不能接受的人多5.9個百分點，若與年齡層交叉分析，年紀越輕，越能接受大法官「死刑不違憲，但須採更嚴格標準」的釋憲判決；反之，越難接受。

民調詢問：「司法院憲法法庭，9月20日，針對死刑是否違憲做出判決：「死刑不違憲，但須採更嚴格標準」。請問您接不接受大法官這樣的判決？」結果發現：15.9%非常能接受，31.4%還算能接受，15.3%不太能接受，26.1%一點也不能接受，6.2%沒意見，5.1%不知道、拒答。

若從性別角度看，女性顯得比男性更能接受大法官「死刑不違憲，但須採更嚴格標準」的釋憲判決。具體地講，男性公民中，四成五可接受，四成七不能接受；女性公民中，五成可接受，三成七不能接受。

若與年齡層交叉分析，年紀越輕，越能接受大法官「死刑不違憲，但須採更嚴格標準」的釋憲判決；反之，越難接受。具體地講，20-24歲，六成接受，三成六不接受；25-34歲，六成七接受，三成二不接受；35-44歲，四成八接受，四成八不接受；45-54歲，四成七接受，四成五不接受；55-64歲，四成二接受，四成九不接受；65 歲及以上，三成五接受，三成六不接受。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者較能接受大法官「死刑不違憲，但須採更嚴格標準」的釋憲判決，而國民黨與民眾黨支持者高比例不能接受。具體地講，民進黨支持者，五成九接受，三成一不接受；國民黨支持者，三成五接受，五成七不接受；民眾黨支持者，三成七接受，五成八不接受；中性選民，四成八接受，三成三不接受。在這項議題上，中性選民罕見和民進黨支持者立場較接近。

民調也詢問：「在您看來，民進黨在「廢除死刑」議題上，是贊成廢死，還是反對廢死？」結果發現：40.8%認為民進黨贊成廢死，28.9%認為民進黨反對廢死，15.3%很難說，15%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，對民進黨究竟是不是一個贊成廢死的政黨，看法相當分歧，儘管相對多數的人認為它就是一個贊成廢死的政黨。但在台灣人眼中，民進黨尚無主張「廢死」的清晰形象。

此次調查由台灣民意基金會 游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵 的解析;山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話70%，手機30%。

有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心 水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。