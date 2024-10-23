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高雄藍議員問「是否贊成死刑」　警局長、分局長全都舉手

▲▼藍議員問「支持死刑請舉手」，高雄警分局長全都舉手了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李雅靜問「支持死刑請舉手」，高雄警分局長全都舉手了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

日前憲法法庭針對死刑進行釋憲，對判死設下重重關卡，遭質疑實質廢死。高雄市議會今（23日）進行警消衛環部門質詢，高雄市議員李雅靜質詢警察局，詢問高雄市警察局長林炎田及所有警分局長，是否贊成死刑？請支持死刑的舉手，結果所有人都舉手贊成。

李雅靜表示，根據民調高達8成的民眾反對廢除死刑，顯示出社會大眾對於維持死刑制度的強烈支持。今天，警察局長及所有分局長都表態反廢死，顯示基層執法人員與社會大多數民意是一致的，大家都認為死刑在現行法律體系中具有不可替代的威懾力與公平性。

她指出，警察同仁每天出生入死，冒著生命危險逮捕那些極度危險的犯罪者，確保我們社會的安全與秩序。然而，當法院最終判決死刑，卻遲遲不執行，或面臨實質上廢除死刑的情況，李雅靜質疑，是否會對警察的士氣產生負面影響？是否會讓警察感到自己的辛苦付出沒有得到應有的回報，甚至使治安保護的效果大打折扣？

所以，李雅靜詢問林炎田，作為執法者、治安守護者，站在警察的角度，如何看待憲法法庭的這項「實質廢死」判決？ 對此，林炎田表示，「我們是多元文化，尊重憲法法庭的釋憲結果，大多數民意是反廢死的狀況，個人也是支持死刑。」

▲▼藍議員問「支持死刑請舉手」，高雄警分局長全都舉手了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李雅靜表示，根據民調高達8成的民眾反對廢除死刑，顯示出社會大眾對於維持死刑制度的強烈支持。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雅靜追問，面對釋憲結果會不會影響員警士氣？林炎田答稱，「當然會有影響，但我們做好我們應該做好的，法律規定我們該做的，我們就全力在我們該做的範圍做好。」

對於林炎田的回覆，李雅靜不滿意的表示，局長這樣的回答，愧對那些用生命、用血淚去守護治安，甚至犧牲生命才抓到要犯的警察同仁！

她說，「執法有功、司法卻不跟上」，很擔心執法與司法脫節，當那些應被判處死刑的重犯無法得到應有的處罰，這不僅是對社會公平正義的損害，也是對警察心靈的深深傷害。

▲▼藍議員問「支持死刑請舉手」，高雄警分局長全都舉手了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲被問釋憲結果會不會影響員警士氣？林炎田答稱，當然會有影響。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雅靜質疑，這樣的司法發展，是否會影響到警察在執行任務時的決心與效率？李雅靜認為，現在這種半廢死、半死不活的狀態，會讓許多肆無忌憚的人，心態上認為殺死一兩個人也不會被判死刑，導致治安更加雪上加霜！

這不僅是對司法公正的挑戰，更是對我們全體社會安全的威脅。 同時，李雅靜也針對近來興起的新型毒品「喪屍煙彈」對公共安全的威脅進行了深入探討。這類以依托咪酯（Etomidate）為成分的毒品已導致多起毒駕重大事故，甚至造成警察殉職。

李雅靜嚴正表示，這些新型毒品使吸食者喪失自控能力，進而導致致命的駕車肇事，警察同仁的生命更因此直接受到威脅。

李雅靜提到，就在今天中午台灣高等檢察署發布一個驚人的數據，下半年度國內毒品情勢分析報告，其中俗稱「喪屍菸彈」的「依托咪酯」毒品，去年通報數僅22件，今年1到9月份已經通報1281件，暴漲58.2倍。

對此，警察局林炎田局長指出，今年至10月查獲45件、542瓶喪屍煙彈。 李雅靜呼籲，市政府應加強毒品查緝工作，對毒駕行為加重懲處，並強化對「喪屍煙彈」的流通打擊，確保公共安全不再受此類新型毒品的侵蝕。

她更強調，毒品防治不僅僅是警察的工作，毒防局也應加強與學校、社區的合作，加大宣導力度，避免更多年輕人被這些危險物質所誘惑。

李雅靜也針對近期網路上販售具危險性的「穿雲箭」商品提出警告，這類商品雖被誤認為是玩具，實際上經鑑定後為具有殺傷力的槍支，購買者甚至可能因此觸法。

李雅靜質疑，警方是否在這類高危險性商品的宣導上做得不夠，導致民眾誤觸法律紅線。 她強烈要求，警察局應立即聯繫相關單位，要求國內電商平台下架該類違法商品，並加強海關檢查，防止這些危險品從境外進入台灣市場。同時，她呼籲警方在全社會進行廣泛的法律宣導，讓民眾充分了解購買此類商品的法律風險。

李雅靜表示，公共安全不僅依賴打擊犯罪，也包括預防犯罪的發生。她呼籲政府和相關單位攜手合作，加強對危險商品的管控和宣導，避免更多無辜民眾因不知情而觸法，確保社會安全。

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