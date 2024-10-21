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為了訛錢！狠父將3歲女兒拋向大貨車　女童當場「被輾身亡」

▲▼爸爸將3歲女兒拋向大貨車。（圖／翻攝自大皖新聞）

▲王長保將3歲女兒拋向大貨車。（圖／翻攝自大皖新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

貴州六盤水一名父親王長保先前為了向司機訛錢，故意牽著3歲女兒穿越馬路，並將女兒拋向行駛而來的大貨車。女童被貨車輾過，因全身多發毀損傷「當場死亡」。王長保被當地法院以故意殺人罪，判處「死刑」，剝奪政治權利終身。

據《環球時報》報導，41歲的王長保在2023年1月11日上午10點30分左右，帶著3歲的女兒來到六盤水市鐘山區大河鎮的一處馬路，牽著女兒的手橫穿該路段，之後將女兒拋甩向殷男駕駛的大貨車。

警方指出，王長保是想故意製造交通事故，並向貨車司機敲詐錢財。事故地點附近一名餐廳老闆表示，「大貨車有幾噸重，孩子當場就被輾死了，根本來不及救，現場十分慘烈，我也沒敢細看，嫌犯當場就被警方抓走了。」

▲王長保被法院判處死刑。（示意圖／CFP）

▲王長保被法院判處死刑。（示意圖／CFP）

王長保的鄰居羅先生表示，「他（王長保）外表看起來很老實，不會喝酒，在村裡也不惹事，但是喜歡賭博，賭輸了就回家找老婆要錢，他老婆在家種地也沒啥錢，不給錢就被打，後來他老婆就跟他離婚了，帶著兩個較大的孩子離開了家，結果竟動了這種歪腦筋，做出喪盡天良的事。」

六盤水法院以故意殺人罪判處罪犯王長保死刑。宣判後，王長保提出上訴，經貴州省高級人民法院依法審理裁定，駁回上訴，維持原判，並依法報請最高法院核准。最高法院核准了判處罪犯王長保死刑，並下達執行死刑的命令。王長保近日被驗明正身，押赴刑場，執行了死刑。

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