每月販售2嬰兒！　江蘇人口販子以「67萬元」賣掉新生男嬰

▲ 仲介與買家交接嬰兒。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

文／中央社

陸媒報導，江蘇省有人口販子集團透過小紅書物色想買孩子的客戶，一名出生14天男嬰以人民幣15萬元（約新台幣67萬元）被賣掉。警方其後拘捕人口販子集團成員及買家。

紅星新聞20日報導，江蘇省無錫市19日有一場販賣嬰兒交易，男嬰6日在江蘇省江陰市某醫院出生，母親因為「男朋友跑了」而出售嬰兒，而當天的買家來自福建。

販賣嬰兒仲介蘇某某稱，今年已販售十多個嬰兒，最近每個月都販賣兩個，上個月有8萬元收入。

蘇某某又透露背後的販賣嬰兒集團稱，他販賣的嬰兒都是由一名30多歲的團隊領導提供。該團隊領導是他的親戚，在山西臨汾成立了一家媒體公司，包括蘇某某在內有6名高管，有人負責在社交平台做聯繫，有人負責處理出生證明及戶口等。

蘇某某說，只要花2、3萬元便可令買家成為出生證明上的父母，甚至可以選擇出生日期，因為他們與醫生有合作。

據紅星新聞報導，江陰市公安局20日發出通報，指群眾報警稱發現疑似販賣嬰兒線索，江陰市公安局立即組織警力趕赴現場展開工作，第一時間將犯罪嫌疑人蘇某某（男，22歲）控制並帶回公安機關。

通報又指，嬰兒的生母是18歲的李某某，生下嬰兒後因無力撫養，透過親屬在網路上尋找領養人。蘇某某看到網路訊息後，聯繫有領養需要的馮某某夫婦，於19日晚在江陰市交易。

蘇某某對透過網路平台充當仲介，促成買賣嬰兒交易及獲取非法利益的犯罪事實供認不諱。犯罪嫌疑人馮某某等人也被捕，被賣的嬰兒安全救出。案件正在進一步偵辦中。