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被嗆造謠！四叉貓要吳怡萱趕快告：一定提誣告關妳到頭髮生蝨母

▲▼民眾黨發言人吳怡萱。（圖／翻攝吳怡萱臉書）

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／翻攝吳怡萱臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

第22屆台灣同志遊行將在26日在台北市政府前廣場登場，但網紅「四叉貓」質疑民眾黨已三度「忘記報名」，民眾黨則說每年都有出席。民眾黨發言人吳怡萱嗆四叉貓「他就是欠告啊！」四叉貓則反擊要求吳怡萱提告，一旦他被告就會提出誣告，「讓妳被關到頭髮生蝨母！」

四叉貓23日深夜發文表示，吳怡萱說他造謠欠告，他則希望吳怡萱立刻去提告，「也不想想你們民眾黨高虹安前陣子誣告被判10個月，妳這個坎站比高虹安還低的咖小，將來妳出事民眾黨也不會出面保妳啦，免洗發言人又不差妳一個，切割都來不及了好嘛，等妳告完我一定會對妳提出誣告，讓妳被關到頭髮生蝨母」。

▲▼四叉貓嗆：整個民眾黨只敢欺負我一個弱女子。（圖／翻攝劉宇臉書）

▲四叉貓。（圖／翻攝劉宇臉書）

四叉貓點名吳怡萱嗆聲，「拜託～吳怡萱妳最好明天馬上立刻去告，如果縮了沒去告就是作秀騙票汪汪小狗」、「到底是我欠告還是妳欠關？一句話啦！敢不敢來法院拚拚看，我不但笑妳不敢，還看妳沒有啦」。

四叉貓表示，民眾黨三度「忘記」報名同志遊行，但都會派人到遊行的起點拍照和接受記者採訪，「遊行開始就跑掉回家發文說他們很支持同志，每年的證據我都留著，吳怡萱敢說我造謠會不會太可笑」、「你們直接承認是來蹭的有很難嗎？」

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