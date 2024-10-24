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數發部台東展示高空通訊平台　強化我國通訊應變韌性

▲數發部展示高空通訊平台。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲數發部展示高空通訊平台。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

數位發展部24日在台東縣鹿野高台舉辦「高空通訊平臺升空測試與展示」，首度以國產國造的繫留型高空氣球建置近地高空通訊平臺，展示高空通訊平臺在災害發生後迅速恢復通訊的應用潛力，強化台灣通訊應變韌性。

數發部長黃彥男24日與多位政府部會代表、業界與學界專家共同見證這項創新技術的突破性發展。這次展示的高空通訊平臺可升空至800公尺的高度並穩定停留，提供半徑達11公里的地面網路覆蓋；搭載獨立的能源供應裝置，採用氫燃料電池作為主要能源來源，確保即使在長時間運作下，依然能夠提供穩定可靠且低汙染的電力供應。

高空通訊平臺並具備50公斤的載重能力，使其有更多的設備選項，從而增強其應用彈性，可因應更多的使用情境。此外，該平臺能持續滯空超過14天，顯示長時間提供穩定通訊服務的能力，極大提高災害期間的通訊恢復效率，並大幅度提升災區與偏鄉地區的通訊能力，減少數位落差。

黃彥男致詞時強調，這項技術突破將大幅強化台灣面對天災與重大事件的應變能力，尤其在基礎設施受損時，能夠快速恢復通訊，協助災後救援與公共安全保障。此外，高空通訊平臺未來亦可運用於偏遠地區，解決當前數位落差問題，實現更普及的通訊服務。

數發部指出，本次計畫協同國內多個研究單位與企業，以及攜手各部會共同推動，展示政府與各界合作成果。黃部長特別感謝各方支持，並強調數發部將持續投入資源，推動該平臺效能優化，確保能在更多緊急應變場景中進行應用，為台灣的數位韌性提供有力支撐。

活動現場也演示多項技術，包括模擬災害情境下的通訊中斷與恢復過程，透過高空通訊平臺提供的臨時訊號，結合無人機進行受困民眾的搜救，讓與會者充分體驗高空通訊平臺的即時應用成效。

數發部表示，將持續推動創新技術的發展，致力實現「數位連結，嶄新視野」的願景，並期待未來能在更多應用場景中，將這項技術發揮至最大潛力。

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