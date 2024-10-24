山陀兒受災嚴重　立委爭取台東釋迦納農損救助

▲立委黃建賓爭取台東釋迦納農損救助。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

山陀兒颱風重創台東，根據農業部統計，農損金額高達全國第三。立法委員黃建賓23日與台東縣農業處、農糧署共同勘察太麻里鄉釋迦農損，受損比例高達7成，將向農業部爭取農業天然災害現金救助及低利貸款，黃建賓表示，許多農友反映，風災造成延遲性災損，「看不見的傷害更大」，將持續向中央爭取挹注資源協助受災農民。

黃建賓與台東縣政府農業處處長江慧卿、太麻里鄉公所農業課課長劉寶雄、農糧署東區分署臺東辦事處主任郭益成、台東農改場場長陳信言及農民代表，共同勘查太麻里鄉文里溪、沙崙溪及華源野溪沿岸番荔枝(釋迦)農田流失埋沒及植株損傷災情。

黃建賓指出，因受山陀兒颱風影響，釋迦田流失、植株沖毀，土石埋沒高度近1公尺，造成遲發性植株葉片萎凋黃化枯死，受損面積逾25公頃，受損比例達7成以上，太麻里鄉大目釋迦無收穫面積逾25公頃，鳳梨釋迦無收穫面積逾5%以上，現勘結果符合啟動救助門檻，將依農業天然災害救辦法規定協助縣府向農業部爭取，將台東釋迦納入農業天然災害救助及低利貸款。

黃建賓也提到，許多農友反映，在山陀兒颱風前，即已授粉結小果釋迦，但受豐沛雨量影響，造成許多落果，雖然可重新授粉，但釋迦花亦受豪雨影響掉落，導致無花可授粉，以大目釋迦一年二收情況來看，冬果收成也受到延遲性影響，加上農田流失、埋沒等情形，「看不見的傷害更大」，盼中央能納入救助範圍，彌補農民受創的心血。

黃建賓也提到，根據農業部土石流及大規模崩塌災害救助種類及標準，農田受災救助部分，每戶農田受災面積應達0.05公頃以上，流失每0.01公頃發放一千元，埋沒每0.01公頃發放五百元，但農田受土石流影響的復耕工作艱鉅，成本也很高，因此將向中央反映研擬擴大補助，幫助受災農友度過難關。