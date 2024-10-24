　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東2024鐵花燈之祭全新主題　極地童話10／25亮燈

▲2024鐵花燈之祭全新主題將登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2024鐵花燈之祭全新主題將登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2024鐵花燈之祭」自推出以來廣受好評，不僅吸引遊客拍照打卡，成為台東必訪網美夜景，也是台東人夜晚散步賞燈景點，台東縣政府近期除調整部分第二季【璀璨星際】燈飾，第三季【極地童話】也將在10月25日亮燈，台東鐵花新聚落將展現雙主題璀璨燈飾，除了閃亮星空也可感受極地童話氛圍，縣長饒慶鈴邀約全國好朋友秋冬來台東，分別欣賞「鐵花燈之祭」及「知本溫泉光祭」，感受光域的奇幻魅力。

台東市鐵花新聚落市集周邊燦爛燈飾，已成為台東市夜晚最亮麗打卡景點，尤其第二季【璀璨星際】主題中的太空人及巨大月球受到熱烈歡迎，縣府廣納民意，除將原訂10月13日熄燈的【璀璨星際】部分燈飾續展，並加碼第三季【極地童話】主題，近期策展試燈時，再度受到熱烈好評。

台東縣政府交觀處表示，新主題【極地童話】以夢幻極地世界為背景，結合冰雪與童話故事元素，除在鐵花市集人行步道規劃絢麗「浪漫天幕」，步道兩端也設置「耶誕禮物盒」和「音樂許願帽」為亮點入口意象，伴隨坐落市集旁草地區高7米的「冰雪白熊」，和璀璨「冰晶企鵝」共同迎接到訪遊客，另一側還有可愛的耶誕帽及枴杖糖，讓人仿佛置身耶誕童話中。

「2024鐵花燈之祭」全新主題【極地童話】活動時間自10月25日起至114年2月16日止，每晚18:00至22:30亮燈，到訪台東遊客絕對不容錯過，也邀請台東在地好朋友們一定要到鐵花新聚落感受全新燈景。

台東縣政府也懇切提醒，為大眾安全考量，請勿觸碰燈飾、推壓燈飾、倚身拍照、攀爬或拉扯電線，也呼籲家長特別留意小朋友的安全，避免發生危險或燈飾損毀，期望大家能多予體諒及配合，共同維護美麗的燈祭夜景。相關活動最新資訊請持續關注FB「台東就醬玩」粉絲專頁(https://www.facebook.com/taitung.tourism/)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃牛夫妻搶到50張票　存廢關鍵曝光
「22:02新莊店」火鍋沾老鼠屎　業者曝補償方案
統一發票預算大增！　中獎組數有望增多
機會來了！沒搶到周杰倫門票　這職位需求99人
下班注意！新北基宜8地淹水警戒　七堵、蘇澳5區域列一級
快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆
黃牛夫妻爽賺200萬！　竟哭窮：還負債千萬
快訊／黃牛夫妻檔上銬！　穿短裙移送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

古寧頭75週年音樂會！秀蘭瑪雅金門開唱　現場官兵超嗨

台灣設計展藍晒圖展區　首波巷仔Niau與HOYA小虎爺雙貓出擊

台東2024鐵花燈之祭全新主題　極地童話10／25亮燈

台東「旗魚季+臍橙節」開跑　體驗品嘗東海岸當季美食

山陀兒受災嚴重　立委爭取台東釋迦納農損救助

數發部台東展示高空通訊平台　強化我國通訊應變韌性

台中教大成立邵族知識研究中心　推動原住民文化傳承

番路鄉農會柿子節可抽8知名飯店　農業觀光加乘效應萬人湧現　　　

南消第七大隊德興分隊　日新國小防火避難宣導教你怎麼逃

全中運嘉義市代表隊授旗　黃敏惠致贈加菜金期勉永不放棄

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

古寧頭75週年音樂會！秀蘭瑪雅金門開唱　現場官兵超嗨

台灣設計展藍晒圖展區　首波巷仔Niau與HOYA小虎爺雙貓出擊

台東2024鐵花燈之祭全新主題　極地童話10／25亮燈

台東「旗魚季+臍橙節」開跑　體驗品嘗東海岸當季美食

山陀兒受災嚴重　立委爭取台東釋迦納農損救助

數發部台東展示高空通訊平台　強化我國通訊應變韌性

台中教大成立邵族知識研究中心　推動原住民文化傳承

番路鄉農會柿子節可抽8知名飯店　農業觀光加乘效應萬人湧現　　　

南消第七大隊德興分隊　日新國小防火避難宣導教你怎麼逃

全中運嘉義市代表隊授旗　黃敏惠致贈加菜金期勉永不放棄

《咒術迴戰》祈本里香要來台灣了！　專場首度與粉絲見面

女兒右眼手術「左眼也被開了」！爸爸傻眼　院方：醫生出於好心

黃牛夫妻搶到50張周董門票序號　警列證物移送...存廢關鍵曝光

「22:02新莊店」沾老鼠屎　業者清消後推優惠：連4天送豬肉套餐

高通宣布與Mistral AI合作　為邊緣裝置打造全新生成式AI模型

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提「壯促法」　朝野盼先開公聽會凝共識

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

女子拆包裹後「未洗手」吃零食…腹瀉脫水　醫指1物：有多種病原體

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

日月潭花火音樂嘉年華首場吸2.68萬人

日月潭涵碧樓即起至11/4推2024線上旅展

中山醫大暨附醫人工智慧中心組「醫點家」　獲GenAI Stars金獎

台中新平國小300吋LED大螢幕今啟用　學童嗨翻

桃園閩南書院「答喙鼓」決賽　10/27精彩登場

網傳台南北區因違規停車疑被檢舉人盯上發生糾紛警已依法舉發

桃園捷運經費地方需自籌近千億　林政賢關切

南投新增暨恢復4處科技執法及區間測速12／1上線

張善政感謝景文汽車玻璃　捐贈復康巴士

百名重傷馨生人近距離共賞日月潭璀璨花火

台東地籍導航通　推出不到1年近4萬人使用

明年開徵碳費　盧秀燕請命8成留地方

高市衛生局副局長挨轟　綠議員幫緩頰

不滿叔叔亂堆雜物！高雄男酒後失控涉嫌縱火

更多熱門

相關新聞

「旗魚季+臍橙節」開跑　品嘗東海岸當季美食

「旗魚季+臍橙節」開跑　品嘗東海岸當季美食

每年11月當東北季風吹起時，正是台東縣成功鎮鏢旗魚的季節，也是臍橙盛產的時期。台東縣政府農業處長江慧卿24日出席「旗遊橙功」聯合記者會，正式宣布啟動今年度成功鎮兩大重要經濟作物旗魚和臍橙年度慶典，希望透過聯合宣導，讓民眾加深旗魚加臍橙等於成功好滋味的印象，更感謝辛勞的農友漁民，11月16日旗魚季當天還有千人辦桌的活動，饒慶鈴縣長歡迎全國民眾一起到台東作客，享用肥美滑嫩的旗魚，搭配甜酸可口的臍橙，一起品嘗東海岸當季美食，也欣賞世界衝浪高手的競賽。

山陀兒受災嚴重　台東盼釋迦納農損救助

山陀兒受災嚴重　台東盼釋迦納農損救助

數發部台東展示高空通訊平台

數發部台東展示高空通訊平台

台東米國學校大碗公飯入選全國12味

台東米國學校大碗公飯入選全國12味

潭美颱風外圍環流強引發揚塵　台東縣成「迷霧之都」

潭美颱風外圍環流強引發揚塵　台東縣成「迷霧之都」

關鍵字：

鐵花燈祭台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面