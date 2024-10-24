台東2024鐵花燈之祭全新主題　極地童話10／25亮燈

▲2024鐵花燈之祭全新主題將登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2024鐵花燈之祭」自推出以來廣受好評，不僅吸引遊客拍照打卡，成為台東必訪網美夜景，也是台東人夜晚散步賞燈景點，台東縣政府近期除調整部分第二季【璀璨星際】燈飾，第三季【極地童話】也將在10月25日亮燈，台東鐵花新聚落將展現雙主題璀璨燈飾，除了閃亮星空也可感受極地童話氛圍，縣長饒慶鈴邀約全國好朋友秋冬來台東，分別欣賞「鐵花燈之祭」及「知本溫泉光祭」，感受光域的奇幻魅力。

台東市鐵花新聚落市集周邊燦爛燈飾，已成為台東市夜晚最亮麗打卡景點，尤其第二季【璀璨星際】主題中的太空人及巨大月球受到熱烈歡迎，縣府廣納民意，除將原訂10月13日熄燈的【璀璨星際】部分燈飾續展，並加碼第三季【極地童話】主題，近期策展試燈時，再度受到熱烈好評。

台東縣政府交觀處表示，新主題【極地童話】以夢幻極地世界為背景，結合冰雪與童話故事元素，除在鐵花市集人行步道規劃絢麗「浪漫天幕」，步道兩端也設置「耶誕禮物盒」和「音樂許願帽」為亮點入口意象，伴隨坐落市集旁草地區高7米的「冰雪白熊」，和璀璨「冰晶企鵝」共同迎接到訪遊客，另一側還有可愛的耶誕帽及枴杖糖，讓人仿佛置身耶誕童話中。



「2024鐵花燈之祭」全新主題【極地童話】活動時間自10月25日起至114年2月16日止，每晚18:00至22:30亮燈，到訪台東遊客絕對不容錯過，也邀請台東在地好朋友們一定要到鐵花新聚落感受全新燈景。

台東縣政府也懇切提醒，為大眾安全考量，請勿觸碰燈飾、推壓燈飾、倚身拍照、攀爬或拉扯電線，也呼籲家長特別留意小朋友的安全，避免發生危險或燈飾損毀，期望大家能多予體諒及配合，共同維護美麗的燈祭夜景。相關活動最新資訊請持續關注FB「台東就醬玩」粉絲專頁(https://www.facebook.com/taitung.tourism/)。