萬人揪爬下水道聽周杰倫！IKEA小編出手「激推1物」　笑翻一票人

圖、文／鏡週刊

周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會12月5日起將於大巨蛋一連唱4天，昨（23日）中午開賣後吸引數十萬粉絲瘋搶，不過15萬張票速速完售，沒買到的網友叫苦連天，各出奇招求票，甚至不少人號召要爬下水道和通風管道。而今（24日）IKEA小編則「貼心提醒」民眾，在走下水道的路上記得帶上一盞燈，幫自己商品打廣告，笑翻一票網友。

網友們為了看周杰倫演唱會無所不用其極，不僅有台北市大安區的房東祭出「有周董的票可抵租」優惠，網路上還發起「爬進大巨蛋下水道聽周董演唱會活動」，吸引上萬人參與，連大巨蛋小編也搞笑公布貓道視角，笑稱「現在已經在賣蛋頂了」。

而一向緊跟時事的IKEA小編這波當然也沒有錯過，今下午IKEA小編就在臉書發文，曬出一張地下道的圖片，配文「你不想一直走在黑暗地下道？帶上這個吧」，並貼心喊話民眾：「往演唱會的路有點暗，記得帶上一盞燈。」順邊幫自家商品打了一波廣告。

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▲IKEA小編幽默提醒民眾，走下水道記得帶上一盞燈。（翻攝自IKEA臉書）

IKEA這波操作再度被網友讚爆，紛紛留言直呼「很會」「越暗的地方，你越亮」「哈哈哈，小編很會～～」「小編很懂大家的需求！自己買了幾支？」「通風管那也需要燈喔」「前面有看到光了」。

IKEA也在留言處附上商品資訊，表示先幫大家解惑，貼文中的燈是用電池的，沒有線的問題，並表示IKEA還有很多種選擇，大家自己來選喜歡的，十分會行銷。



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