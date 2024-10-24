　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

萬人揪爬下水道聽周杰倫！IKEA小編出手「激推1物」　笑翻一票人

上萬人揪「走下水道」聽周杰倫　IKEA小編推1物！網笑翻：太會了

圖、文／鏡週刊

周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會12月5日起將於大巨蛋一連唱4天，昨（23日）中午開賣後吸引數十萬粉絲瘋搶，不過15萬張票速速完售，沒買到的網友叫苦連天，各出奇招求票，甚至不少人號召要爬下水道和通風管道。而今（24日）IKEA小編則「貼心提醒」民眾，在走下水道的路上記得帶上一盞燈，幫自己商品打廣告，笑翻一票網友。

網友們為了看周杰倫演唱會無所不用其極，不僅有台北市大安區的房東祭出「有周董的票可抵租」優惠，網路上還發起「爬進大巨蛋下水道聽周董演唱會活動」，吸引上萬人參與，連大巨蛋小編也搞笑公布貓道視角，笑稱「現在已經在賣蛋頂了」。

而一向緊跟時事的IKEA小編這波當然也沒有錯過，今下午IKEA小編就在臉書發文，曬出一張地下道的圖片，配文「你不想一直走在黑暗地下道？帶上這個吧」，並貼心喊話民眾：「往演唱會的路有點暗，記得帶上一盞燈。」順邊幫自家商品打了一波廣告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上萬人揪「走下水道」聽周杰倫　IKEA小編推1物！網笑翻：太會了

▲IKEA小編幽默提醒民眾，走下水道記得帶上一盞燈。（翻攝自IKEA臉書）

IKEA這波操作再度被網友讚爆，紛紛留言直呼「很會」「越暗的地方，你越亮」「哈哈哈，小編很會～～」「小編很懂大家的需求！自己買了幾支？」「通風管那也需要燈喔」「前面有看到光了」。

IKEA也在留言處附上商品資訊，表示先幫大家解惑，貼文中的燈是用電池的，沒有線的問題，並表示IKEA還有很多種選擇，大家自己來選喜歡的，十分會行銷。


更多鏡週刊報導
要看周杰倫還是住大安區？房東跪求「可用周董的票抵租」　網笑：變強勢貨幣
周杰倫黃牛票爆賣到通風管、蛋頂區　大巨蛋小編曬「貓道視角」埋伏筆
搶周杰倫敗在驗證碼！百萬網紅看錯1字母　網崩潰：我也是

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「22:02新莊店」火鍋沾老鼠屎　業者曝補償方案
統一發票預算大增！　中獎組數有望增多
機會來了！沒搶到周杰倫門票　這職位需求99人
下班注意！新北基宜8地淹水警戒　七堵、蘇澳5區域列一級
快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆
黃牛夫妻爽賺200萬！　竟哭窮：還負債千萬
快訊／黃牛夫妻檔上銬！　穿短裙移送
快訊／高雄死亡車禍　21歲女騎士慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周董粉絲快看！「1地點」絕佳大巨蛋視野曝光　萬人暴動排隊

桃園捷運綠線進度超前！通過耐壓測試　主變電站今起正式供電

「碳費大戶」台積電估年繳10億最多　彭啓明：台電中油各約5億

快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆

陸客終於來了！金門縣府派團訪廈漳泉　盼加速推動遊金熱潮

萬人揪爬下水道聽周杰倫！IKEA小編出手「激推1物」　笑翻一票人

機會來了！沒搶到周杰倫門票「104列大巨蛋職缺」　這職位需求99人

快訊／雨區又變大「8縣市豪大雨特報」　警戒到明天

高雄民生醫院連環烏龍「4月開錯刀」5月又輸錯血　醫檢師記大過

串流「Max」台灣要上線了！價格方案出爐　六人行、權力遊戲都能看

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

周董粉絲快看！「1地點」絕佳大巨蛋視野曝光　萬人暴動排隊

桃園捷運綠線進度超前！通過耐壓測試　主變電站今起正式供電

「碳費大戶」台積電估年繳10億最多　彭啓明：台電中油各約5億

快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆

陸客終於來了！金門縣府派團訪廈漳泉　盼加速推動遊金熱潮

萬人揪爬下水道聽周杰倫！IKEA小編出手「激推1物」　笑翻一票人

機會來了！沒搶到周杰倫門票「104列大巨蛋職缺」　這職位需求99人

快訊／雨區又變大「8縣市豪大雨特報」　警戒到明天

高雄民生醫院連環烏龍「4月開錯刀」5月又輸錯血　醫檢師記大過

串流「Max」台灣要上線了！價格方案出爐　六人行、權力遊戲都能看

女兒右眼手術「左眼也被開了」！爸爸傻眼　院方：醫生出於好心

黃牛夫妻搶到50張周董門票序號　警列證物移送...存廢關鍵曝光

「22:02新莊店」沾老鼠屎　業者清消後推優惠：連4天送豬肉套餐

高通宣布與Mistral AI合作　為邊緣裝置打造全新生成式AI模型

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提《壯促法》　完成立法還差一哩路

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

女子拆包裹後「未洗手」吃零食…腹瀉脫水　醫指1物：有多種病原體

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

美到被要求「增設最美頒獎人」！蔡淑臻近照曝光驚豔全網

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

生活熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

快訊／最新雨量預報下修　明天僅1縣市達停班課標準

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

超多妹求周董票「無套可吃藥3S」！網傻了

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

熊大兔兔也免費！LINE「5款貼圖」爽用到明年

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

更多熱門

相關新聞

沒搶到周杰倫門票？104列大巨蛋職缺：機會來了

沒搶到周杰倫門票？104列大巨蛋職缺：機會來了

周杰倫演唱會一票難求，23日開賣15萬張門票秒殺，先前有粉絲搞笑在臉書上發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」的活動，如今104人力銀行大喊「機會不就來了」，列出大巨蛋的職缺，誠徵服務台人員、保全、假日活動清潔人員。網友笑翻直呼「聽演唱會又可以賺錢」。

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳200萬竟哭窮

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳200萬竟哭窮

買不到周杰倫沒關係！　阿信預告：考慮唱周氏情歌

買不到周杰倫沒關係！　阿信預告：考慮唱周氏情歌

演唱會外「直接拖走年輕人」　烏克蘭軍方突襲！強制徵召入伍

演唱會外「直接拖走年輕人」　烏克蘭軍方突襲！強制徵召入伍

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

關鍵字：

周杰倫演唱會票房IKEA幽默

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面